經濟

港鐵：與鷹君完成何文田站上蓋交易

【明報專訊】鷹君（0041）上月宣布，擬接手高銀金融（0530）主席、富豪潘蘇通私人持有的港鐵何文田站上蓋一期項目，一度因長實（1113）殺出入稟控告潘蘇通，稱擁有項目優先購買權橫生枝節，惟隨着港鐵（0066）昨日公布，與潘蘇通及鷹君已達成協議並簽訂更替合約，港鐵會與鷹君完成此項目工程，鷹君亦在網站確認上述協議及安排。本報就事件向長實查詢，未獲回覆。

事件涉及三家上市公司昨日股價齊齊向下，長實收報44.9元，跌0.2%﹔鷹君收報26.95元，跌1.8%﹔高銀金融收報0.285元，跌5%。高銀曾獲長實貸款，至去年9月再獲長實出手相救，協助融資88億元，令市場一度認為高銀與長實關係非常緊密。不過，據了解，當時高銀是計劃透過抵押旗下高銀金融國際中心向長實融資，惟其後法院判令由接管人接管並出售高銀金融國際中心，由於物業實際已不在高銀控制之下，估計該筆88億元貸款最終並未完成。

然而，鷹君於2月9日公布接手潘蘇通私人持有的港鐵何文田站上蓋一期項目，且已向港鐵付10億元可退還誠意金，隨即又向興業銀行取得貸款。長實上周隨即入稟控告潘蘇通違約，指去年9月高銀洽商貸款時，中間涉及多項重組協議，包括向長實授予何文田站項目優先購買權。

長實上周曾稱有優先購買權 昨未回覆查詢

據長實於入稟狀書提到，集團於鷹君公布前並不知悉交易，其後兩度向潘蘇通發信，要求對方提供建議交易資料，惟仍無獲得通知，因此入稟要求向高銀與潘蘇通索償，並要求對方7日內提交有關與鷹君的交易資料。惟當時長實回應查詢時表示，「相信事情是一個誤會，只希望提示對方信守協議，事件應能在未來數天得到解決。一待事情解決，傳票將被撤回。」

今次交易落實，未知是否意味潘蘇通已取得長實同意，繼續與鷹君的交易。此外，與包括長實、鷹君等多家本地發展商熟稔、現任地產建設商會執委會成員的立法會議員石禮謙，剛於日前獲高銀由獨董調任成執董，並出任公司副主席。

相關字詞﹕石禮謙 何文田站 鷹君 長實 潘蘇通 高銀金融

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