證監批准 歐冠昇5月正式掌港交所

港交所首名外籍CEO

早前有媒體報道稱，遴選過程中，有數名委員更偏向一名內地候選人。不過，自任命公布以來，歐冠昇得到數名人士高調支持，包括前任行政總裁李小加、港交所獨董兼銀行家陳子政、太盟投資（PAG）主席單偉建等表態支持。

港交所發言人昨日表示，歡迎證監會批准歐冠昇為新任集團行政總裁，集團期待歐冠昇於5月加入管理團隊。歐冠昇於投行摩通任職逾30年。他自1990年代由賓夕凡尼亞大學沃頓商學院畢業後，便加入摩通拉美分行任職，10年後獲提拔為併購投行部門主管，其後成為拉美區CEO。他於2012年起轉戰亞太市場，任職亞太區主席兼首席執行官約8年，期間該行負責在華業務，且負責與內地當局官員溝通。

遴選過程獲業界名人高調支持

早前港交所公布委任歐冠昇，主席史美倫於記者會上多番強調，歐將可為港交所國際化業務作出貢獻，並指與內地溝通不是問題。港交所獨董陳子政其後接受本報訪問，亦強調歐冠昇國際背景十分重要，指他未來將可與史美倫「一個向外，一個向內」。陳子政於訪問中表示，港交所互聯互通機制現時已基本打通，下一步任務將是要為中國吸引外資，而歐冠昇將是完成此任務的「理想人選」。

雖然有本地券商界人士對任命表示不滿，但亦有不少人士高調支持歐冠昇。歐冠昇好友、另類資產管理太盟投資（PAG）主席兼首席執行官單偉建上周於內地媒體發文，指深感本次港交所任命是「慧眼識人」。單偉建於文中大讚，歐冠昇為人開朗、平易近人，且情商智商都很高。他又表示，此前曾與歐冠昇討論中國金融市場問題，認為歐的見解是「眼光獨到」。不過，歐冠昇亦一度因其外籍身分被質疑，例如立法會議員張華峰便曾關注他是否熟悉內地市場。