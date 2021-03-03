郭樹清警告今年壞帳增 貸款利率將回升

關注房地產金融化泡沫化

對於利率水平，郭樹清提到，去年讓利較多的貸款利率，因為今年整個市場利率回升，估計貸款利率在讓利政策退出後也會回升，但總體來說水平還是較低。

郭樹清的言論惹來市場憂慮內地會加息，但內媒後來表示，郭樹清提到的貸款利率會提升，主要指前期一些貸款財政貼息等政策會退出，而不是口頭加息。

郭樹清亦提到，全球量寬的副作用開始顯現，歐美金融市場與實體經濟嚴重背道而馳，擔心國外金融資產泡沫會破裂。而全球流動性增加，外資流入中國確實增加，不過規模和速度還在可控範圍。

他也強調，要把防風險作為金融業的永恆主題，監控和化解各類金融風險，完善長效機制。

京東數科副總裁兼首席經濟學家沈建光表示，今年貨幣政策的一大顧慮，是去年宏觀槓桿率因疫情的特殊情况出現過快上漲，從2019年底的246.5%攀升至去年底的270.1%，雖然預料中央將更注重防風險和去槓桿，但考慮到政策急轉彎可能帶來的衝擊，去槓桿會傾向針對性，對實體經濟，尤其中小企的槓桿會較寬容。

郭樹清亦表明，內地及香港的金融機構，包括中資與外資，肯定要遵守當地法律法規，不會執行美國制裁；並重申香港在中國改革開放過程中發揮不可替代的作用，今後香港可繼續為內地企業上市和發債融資提供支持。

郭：中港金融機構不執行美國制裁

他亦透露，正制定大灣區發展規劃，其中金融領域佔很大比重，例如理財通會有更多新舉措。