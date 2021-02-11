經濟

郭樹清陳茂波言論震散港股 印花稅再加之說現羅生門 恒指高位跌670點

【明報專訊】港股昨日由升轉跌，先是中國銀保監主席郭樹清的言論被解讀為內地有機會加息，後有彭博通訊社貼出一則只有標題的新聞，指「陳茂波不排除進一步調高股票印花稅的可能性」，觸動股民神經，拖累恒指半日由高位升313點轉為跌近200點。雖然隨後彭博社發表陳茂波詳盡訪問未有再提調高印花稅字眼，但恒指午後跌幅擴大，收市跌356點，即從高位跌逾670點。

明報記者 陳子凌

港股昨原本高開，惟上午10時銀保監舉行新聞會，銀保監主席郭樹清稱關注房地產泡沫，會繼續去槓桿防風險工作（見另文），相關新聞刊出後，港股在大約10時半已抹去早段逾300點的升幅。利淡消息接連不斷，彭博社於上午10時52分，即財政司長陳茂波接受電視訪問未播出前，突然發布一條沒內容的標題「陳茂波不排除進一步調高股票印花稅的可能性」，引來中港媒體轉發，恒指跌幅因而加深，而A股、台股、日韓股市等也在相近時間出現倒跌。

午後澄清再加印花稅報道 無助挽跌勢

到中午休市，彭博社再發表陳茂波的詳盡訪問，內容卻沒提再調高印花稅的字眼，文中僅引述陳茂波稱，政府現階段無計劃取消或上調股票印花稅。此外，彭博社亦上載了電視訪問片段，主持人稱，陳茂波較早前接受訪問期間，曾說不排除再加印花稅的言論已令港股轉跌，陳茂波則否認他有說過要再加印花稅。

據本報了解，有關提高印花稅的問題是在電視直播未開始前的聊天內容。財政司長辦公室回覆本報查詢表示，以彭博社最終訪問報道為準；本報向彭博查詢，至截稿前未有回應。

恒指未有因詳盡訪問的刊出及陳茂波否認再加稅而止跌，午後跌幅進一步擴大至495點，南北水亦齊齊轉為淨流出（見另稿）。最終恒指收報29,095點，跌356點，全日高低波幅達670點，主板成交金額2327億元，較上日增加11.23%；國指跌92點報11,361點；恒生科指收報9257點，跌0.44%。上證綜指則較港股更早倒跌，全日收報3508點，跌1.21%；滬深300指數報5349點，跌1.28%。

耀才：Ａ股倒跌蔓延至港股

耀才證券研究部總監植耀輝直言，昨日大市氣氛突轉，時間上與郭、陳言論確實巧合，但應該是郭樹清在記者會的發言先觸動A股倒跌再蔓延到港股，而彭博那則標題加強了利淡情緒，就算之後有解釋，但從下午北水轉為淨流出及中港股市跌勢加劇，可見市場的不信任已建立，後續可能要看美股的利好可否吹散港股陰霾。昨晚美股開市個別發展，截至晚上11時半，恒指夜期報29,011點，低水85點。

相關字詞﹕彭博 股票印花稅 陳茂波 郭樹清

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