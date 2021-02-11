經濟

香港地產

先達舖位業主損手318萬離場

【明報專訊】雖然近日新型冠狀病毒疫情稍為紓緩，但舖位售價未見明顯起色，核心購物區商舖再現大幅蝕讓成交。土地註冊處資料顯示，旺角先達廣場1樓單號舖，建築面積只有約112方呎，上月以180萬元售出，呎價逾1.6萬元；原業主於2012年以498萬元購入，當年呎價高逾4.4萬元，持貨9年後易手，帳面勁蝕約318萬元，蝕幅約64%。

「新界仔」5700萬添食筲箕灣地舖

另市場消息表示，建華集團關連公司「新界仔優質果菜」，最新以約5700萬元購入筲箕灣金華街23號地舖，物業面積約1000方呎，呎價約5.7萬元；原業主早於1992年以450萬元買入，持貨29年帳面獲利5250萬元或逾11倍。

可以留意的是，「新界仔」上月中才以2420萬元購入正租用的天水圍俊宏軒地舖；換言之，「新界仔」於短短半個月內，已經前後斥約8120萬元連購兩舖位。

中環中央廣場4層樓面招標

另一方面，中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，中環雲咸街60號中央廣場16樓、21樓、23樓及31樓共4層全層樓面現正招標，其中16樓、21樓及23樓每層面積約12,227方呎，31樓面積則約12,547方呎，即項目涉總樓面面積約49,228方呎，市值共約13.3億元；另外，業主亦接受每層獨立出售，呎價由約2.5萬元起。資料顯示，物業由南華集團（0413）或相關人士持有。

相關字詞﹕南華集團 中央廣場 租轉買 蝕讓 先達廣場 新界仔菜檔

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