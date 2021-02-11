先達舖位業主損手318萬離場

「新界仔」5700萬添食筲箕灣地舖

另市場消息表示，建華集團關連公司「新界仔優質果菜」，最新以約5700萬元購入筲箕灣金華街23號地舖，物業面積約1000方呎，呎價約5.7萬元；原業主早於1992年以450萬元買入，持貨29年帳面獲利5250萬元或逾11倍。

可以留意的是，「新界仔」上月中才以2420萬元購入正租用的天水圍俊宏軒地舖；換言之，「新界仔」於短短半個月內，已經前後斥約8120萬元連購兩舖位。

中環中央廣場4層樓面招標

另一方面，中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，中環雲咸街60號中央廣場16樓、21樓、23樓及31樓共4層全層樓面現正招標，其中16樓、21樓及23樓每層面積約12,227方呎，31樓面積則約12,547方呎，即項目涉總樓面面積約49,228方呎，市值共約13.3億元；另外，業主亦接受每層獨立出售，呎價由約2.5萬元起。資料顯示，物業由南華集團（0413）或相關人士持有。