經濟

香港地產

3組客爭購瓏門兩房 850萬沽

【明報專訊】剛踏入3月，二手物業市場交投氣氛仍然保持熾熱；當中屯門指標屋苑瓏門獲3組買家爭購，上述為瓏門8座極高層B室、實用476方呎兩房間隔；原業主開價880萬元，再分為3個時段供買家睇樓，最後獲3組買家垂青願意購入，雙方議價後減30萬元或3.4%，以850萬元沽出，實呎17,857元。

資料顯示，上述單位原業主於2014年1月以498萬元一手買入單位，持貨7年轉售，現帳面獲利352萬元或71%。

新都城3房售890萬 同類半年新高

與此同時，將軍澳2月錄約321宗二手私宅成交，區內指標屋苑之一的新都城二期，有單位以高市價30萬獲買家承接。

香港置業分區董事劉浩勤表示，上述新都城二期3座高層H室，實用538方呎3房間隔，原業主今年1月以925萬元放盤，最終累減35萬元或約4％，以890萬元成交，呎價16,543元，較同類單位市價860萬元，高出30萬元或約3.5％，創同類戶型近半年高位，原業主2007年4月以233.8萬元買入，持貨約14年，帳面獲利656.2萬元或約3倍。

將軍澳同區大型屋苑新寶城亦錄3月首宗成交，區內代理表示，有關單位為1座28樓B室，屬實用378方呎兩房間隔，向北望內園景；原業主今年1月放盤，叫價670萬元，議價後微減12萬元或約2％，以658萬元沽，實呎17,407元。

原業主2010年3月以222萬元購入，持貨約11年，轉手帳面獲利436萬元或約2倍。

太湖海鮮城老闆沽會景閣賺八成

此外，市場再錄名人沽貨獲利個案。據土地註冊處資料顯示，太湖海鮮城創辦人兼董事總經理何竟成及相關人士持有的灣仔會景閣中層08室，上月以960萬元售出；單位屬實用418方呎，實呎近2.3萬元，屬市價成交。

資料顯示，何竟成等是於2008年透過公司名義以530萬元購入，持貨近13年，帳面獲利430萬元，期內物業升值約81%。

1980年代開業的太湖海鮮城，當年算是第一代加入「fusion元素」的新派酒樓，並以宵夜餐吸引不少夜遊客人，更成為米芝蓮推介食府，太湖海鮮城高峰期曾有多達9間分店，目前就只餘下銅鑼灣店一間店舖。

相關字詞﹕瓏門 會景閣 新寶城 昇薈 太湖海鮮城 二手成交

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