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永義底價1.9億 統一西環舊樓業權

【明報專訊】市區地盤屢獲財團收購，其中永義（1218）同系公司高山企業（0616），最新以底價1.9億元統一西環堅尼地城吉席街93及95號全數業權。與此同時，樂風集團與石壁投資合作，再以約1.4億元作價，購入太子基隆街13至15號全部業權，並計劃與毗鄰的基隆街1至11號合併發展。

上述堅尼地城吉席街93及95號全幢物業，早於1962年落成、樓齡接近60年，共有6層高，地下為商舖用途，1樓至5樓為住宅單位。

物業昨根據《土地（為重新發展而強制售賣）條例》進行拍賣，並由高山企業以底價1.9億元投得。

項目現劃為「住宅（甲類）4」用途，物業地盤總面積約2182方呎。該物業將按現時狀況，以部份交吉、部份連現有租約（如有）出售。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李佩儀表示，政府未來一年推出招標的地皮多為低密度住宅用地，或位於新界，預料將會有更多發展商收購市區舊樓作重建發展。

樂風1.4億購基隆街13至15號業權

另一方面，樂風集團與石壁投資以約1.4億元，購入基隆街13至15號全部業權，擬作為合併重建發展。樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，集團目前已完成收購基隆街1至15號，總共作價約6.27億元，地盤面積逾7,500方呎，該地段現時劃入「住宅（甲類）」用途，以最高地積比率9倍計算，估計可建總樓面面積約為67,500方呎。

周佩賢續表示，預計基隆街1至15號重建後將成為太子一帶的全新地標，發展商可將商舖部分，打造成主題商場或潮流餐飲地段。

石壁投資董事總經理區偉志表示，看好項目的地理位置，屬九龍市區罕有優質地皮，距離港鐵太子站運動場道D出口僅約40秒步程，而九龍市區地皮供應有限，合併地盤後的發展規模，將為整個項目帶來更大的協同效益。

相關字詞﹕舊樓收購 基隆街 石壁投資 樂風集團 吉席街93及95號 強拍 高山企業 永義國際

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