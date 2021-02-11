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新盤本月料1800宗成交 按月升五成 Prince Central維港滙I港島南岸1期 今公布銷售部署

【明報專訊】新春節日氣氛消散，多個新盤正整裝待發；業界分析指，3月整體一手新盤成交有機會較2月錄約1230宗，按月飈升近五成，至高見1800宗，預料帶動首季一手總成交量達至約4500宗。事實上，一手豪宅交投活躍，南豐牽頭的港島南區深水灣徑8號，一個於2019年6月撻訂的單位，最新以逾2.51億元再售出，成交價與近兩年前相同。

明報記者 林尚民

本季先後有多個全新樓盤推出市場，令首兩個月市場已合共錄得約2700宗一手成交。踏入3月，多個新盤摩拳擦掌部署出台，當中包括會德豐、信置（0083）和嘉華（0173）等牽頭發展的西南九龍長沙灣維港滙I，今日公布具體銷售部署，日內隨時上載樓書、並擬公布首張價單，為近期九龍的焦點新盤。

首季整體一手銷量料達4500宗

另新地（0016）太子道西Prince Central，亦於今日率先開放示範單位予傳媒參觀；此外，路勁（1098）與平保（2318）旗下平安不動產、港鐵（0066）合作的黃竹坑站「港島南岸」1期，今日同樣會公布開售部署及命名。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，多個全新焦點樓盤即將推出，加上會德豐啟德GRANDE MONACO等餘貨，估計3月一手成交量可達約1800宗。除較2月錄約1230宗回升近五成外，亦令今年首季整體一手成交有機會升至約4500宗，若與去年首季、即新冠疫情開始肆虐香港時所錄得約2450宗相比，按年有機會勁升逾八成。

深水灣徑8號撻訂戶 2.51億再售出

事實上，3月首天已不乏一手現樓豪宅成交，深水灣徑8號1座9樓B室，實用3641方呎4房間隔，成交價逾2.512億元、實呎6.9萬元。資料顯示，上述單位曾於2019年6月以相同價錢售出，惟及後買家撻訂，以樓價5%計估計損失約1256萬元訂金。

百利保（0617）牽頭沙田九肚富豪．山峯，過去8日累錄6宗成交、套現4億元，最新售出7座8樓A室分層戶、實用1625方呎4房間隔，成交價4062.5萬元（連車位）、實呎2.5萬元，買家成交期720天。

逸瓏園特色戶4050萬沽 項目新高

信置（0083）西貢逸瓏園1座8樓E室、屬頂層連天台及泳池特色戶，實用1540方呎，成交價4050萬元、創項目新高，實呎2.63萬元；項目2015年底開售至今累售289伙、套現逾32億元。

萬科屯門掃管笏上源，亦新錄連花園特色戶成交，為1A座地下及高層地下C室，4房雙套房設計，實用2196方呎連580方呎花園，成交價3300萬元，實呎1.5萬元。

SEA TO SKY三日收700票 超額6倍

長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY，日前加推最後103伙兩房單位後，上周六（2月27日）起接受準買家入票認購，市場消息表示，過去3日累獲約700張入票，超額近6倍，預料最快周末開展新一輪銷售。

相關字詞﹕逸瓏園 尚珩 富豪．山峯 深水灣徑8號 港島南岸 維港滙I 新盤成交 新盤推售

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