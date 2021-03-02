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2021年3月2日星期二
湯文亮 敢說反話
投資策略
恒指成分股將倍增至100隻 新股上市3月可染藍 下季檢討生效
快手農夫山泉思摩爾成染藍大熱
港股反彈472點 恒指新貴齊升
中國有贊力撐非折讓私有化 每股獲2.17元有贊科技股份 瑞信：非上市估值
投資者或為奪分拆後股份買正股
財新中國PMI連跌3個月
證監會港交所向金融委員會簡介SPAC
會計師公會建議會長選舉設門檻 兩方案「入閘」須政府同意 會員：不符民主精神
藍籌新貴海底撈盈警 淨利潤挫九成
信義光能多賺九成 末期息倍增
澳門賭收終止16個月連跌
達能擬減持蒙牛一成股權
汽車之家 通過上市聆訊
京能清潔能源私有化失敗
市况未明 朝雲入飛嚴控注碼 旗下產品多元 內地家居護理業排第四
溫傑：倘上限定價 估值不便宜
美債息回落 道指早段漲700點 2月製造業指數升近3年高位
內蒙擬收緊「挖礦」 比特幣急升8％
沃爾瑪向高盛挖角 或涉自建銀行業務
張兆聰：資金追內需股 日清博中線回升
劉宇亮：升市成交縮 港股未脫險
何民傑：官商民合力始能成功抗疫
李浩德：長債息急升引發技術調整
薛偉傑：中國為何不敢向美打稀土牌？
技術取勝：第一拖拉機料4至5元波幅
投委會：9%受訪者因網上騙案招損失
南豐提供生科公司實習機會
劉思明：物管盈喜惹關注 碧桂園服務可吼
周顯：加熱煙規管納稅網 一家便宜兩家着
湯文亮：還息不還本 銀主盤少半
新盤本月料1800宗成交 按月升五成 Prince Central維港滙I港島南岸1期 今公布銷售部署
永義底價1.9億 統一西環舊樓業權
3組客爭購瓏門兩房 850萬沽
2月代理人數4.06萬 按月微跌0.1%
先達舖位業主損手318萬離場
維峯‧浚匯開放戶呎租撲60元
湯文亮：還息不還本 銀主盤少半
【明報專訊】有老友問我，在歷史上，是不是有些時候大家合力抵抗天災人禍，外敵入侵，待形勢平定下來之後才出現內亂，甚至導致王朝滅亡？
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財經專欄
湯文亮
敢說反話
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