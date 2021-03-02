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薛偉傑：中國為何不敢向美打稀土牌？

【明報專訊】英國《金融時報》早前報道，有內地稀土企業高層透露，中國政府官員曾詢問他們，若中國限制稀土出口，會對美國企業造成多大影響。媒體又盛傳，中國可能限制向美國出口稀土，以反制美國的半導體禁運。若是大半年前，筆者也不太明白，中國為何不敢向美國打稀土牌。但筆者近期發覺，中國在稀土市場上雖有優勢，但亦有其隱憂，相信這時主動對美國打稀土牌的機會甚微。

第一，時機不適合。若中國政府要出招，特朗普去年8月威脅，要求TikTok將股權出售給美國公司，不然就會封殺，以及去年9月中對華為實施第三輪制裁前後，就是最佳時機。因為當時內地「民氣」可用，在美國也獲一些人同情，但現在時機已過。雖然拜登上台以來，未有放寬對中國的半導體遏制，但好歹正在重新檢視TikTok及WeChat等其他個案，發揮了些少煞車作用，讓中國有些喘息時間。但中國若在這時向美國限制稀土供應，將有陷拜登於不義之嫌。而以拜登來說，若出現這情形，他也別無選擇，只能照單全收特朗普的政策，甚至加碼，才能顯示他並非對華軟弱。

失最佳時機 難收「一劍封喉」效果

第二，一般相信，美國和日本早在1990年代已儲備至少20年的稀土使用量。而且，日本至少在2010年已開始回收稀土。就算美國暫時不尋找替代中國的稀土來源，單是使用它和日本的儲備，也可以渡過一段長時間，中國的稀土牌根本就無法產生「一劍封喉」的效果。

第三，稀土礦石、稀土氧化物或稀土金屬等不像晶片和半導體設備，它們毫無識認，根本就難以判斷其產地、追蹤其轉賣轉運流向以及其最終用戶，自然也很難達到精準打擊美國或者個別美國企業（如洛歇馬丁）的目的。雖然中國可以效法美國試圖進行「長臂管轄」，要求日本、韓國、歐盟等不得將中國出產的稀土轉賣給美國。但中國有沒有這個影響力，大家心中有數。

第四，經過多年過度開採，中國的稀土資源儲量佔全球的百分比，已經大不如前。據美國內政部地質調查局（USGS）估計，中國的稀土儲量現時只佔全球的37%，但巴西和越南亦分別佔18%，俄羅斯佔10%，印度6%，澳洲3%，美國1%。至於稀土產量，同樣有這個現象。在2010年，中國的稀土產量還佔全球的90%以上。但在2019年，中國的稀土礦產量只佔全球的62.9%，美國佔12.4%，緬甸佔10.5%，澳洲佔10%。去年，中國的稀土礦產量更只佔全球的58%。為了維持在稀土市場的影響力，過去10年，中國在稀土的冶煉和提純技術方面大有進步，已掌握完整的技術和產業鏈。另一方面，中國又從多個國家輸入稀土礦石或稀土氧化物來提煉和加工，再將成品出口或者應用於本土。至於輸入來源地，除了緬甸，還包括美國、越南，稍後還有格陵蘭。據《金融時報》報道，美國的Mountain Pass礦場和緬甸，去年分別佔內地稀土進口量的38%和30%。原來，內地樂山盛和稀土與兩個美國財團合組的公司MPMO，在2017年6月投標取得Mountain Pass礦場的經營權。其中，樂山盛和在合資公司佔9.99%的優先股權益，並將礦場產出的頗大部分包銷到內地冶煉及加工。可以想像，若中國政府限制向美國出口稀土，美國即時就可能強迫樂山盛和出售在MPMO中的股權，並禁止Mountain Pass的產出出口到內地。

第五，中國在稀土產業鏈的優勢主要集中在上中游，即是開採、冶煉、提純、粗加工等。在精深加工技術方面，中國還是比日本和美國落後。其中一種重要的稀土精深加工材料乃是稀土永磁材料，可以顯著提高電動馬達、發電機、變頻空調壓縮機、節能電梯等的性能。但在稀土永磁材料的全球專利申請中，日本佔了53%，美國佔16%，中國只佔10%。雖然中國也能夠製造稀土永磁材料，但性能卻非最佳，仍然需要從日本或美國進口。另一方面，美國、澳洲、日本近年已經在稀土加工佈局，不再限於開採。2019年，澳洲Lynas與美國德州Blue Line簽約合資在美國興建稀土加工廠。至2019年8月，美國MP Materials亦宣布，將擴充員工編制一倍，並斥資2億美元，重啟封存設備，希望成為2015年以來第一家提煉稀土的美國公司。美澳日在稀土議題上結盟，日本亦將投資稀土冶煉，共同減低對中國稀土的倚賴。

從以上分析可見，中國這時主動限制向美國供應稀土的機會實在很低，相信仍會對拜登政府採取觀望態度。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

相關字詞﹕澳洲 美國 半導體 中國 稀土

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