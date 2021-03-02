劉宇亮：升市成交縮 港股未脫險

短線或下試28600點

尤其是科技股等成長型股票，孳息上升對未來現金流的價值會造成折讓，成長型股票的估值或比傳統公司會受到的衝擊更大。加上各國接種疫苗的步伐愈趨加快，經濟復蘇可期，同時帶來通脹預期，傳統公司收益會恢復增長，價值股更受益於經濟增長。

舊經濟板塊中的內房上星期受到市場關注，內地多個省市在2月下旬發布有關集中出讓公告，如山東省的「兩集中」，即集中發布出讓公告、集中組織出讓活動，全年將分3批次集中統一發布住宅用地的招拍掛公告並實施招拍掛出讓活動。筆者認為此等政策利好大型內房和大型物管股，因為集中賣地，可穩定企業資金運用預算，增加土地市場透明度，降低土地溢價，令地價更為合理。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]