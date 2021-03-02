沃爾瑪向高盛挖角 或涉自建銀行業務

【明報專訊】彭博社引述知情人士的消息稱，美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）向高盛挖角，聘用兩名資深銀行家Omer Ismail及David Stark，協助領導沃爾瑪的金融科技初創，為建立沃爾瑪銀行邁進一步。Ismail是高盛消費銀行業務掌舵人，助高盛由零開始建立起消費銀行業務，見證高盛推出存款額低至1000美元客戶軟件Marcus Invest。消息稱，他將與副手David Stark一起過檔，而後者助高盛與蘋果公司在信用卡業務方面建立合作關係。
分析：涉足金融業助提高利潤
聯邦存款保險公司（FDIC）去年底批准了工業貸款公司（ILC）的監管法規，將允許大型企業展開銀行業務，同時又避免了專業金融公司在資本和流動性方面所受的限制。彭博社表示，這次挖角消息，可能預示沃爾瑪將向FDIC申請成立自己的銀行。沃爾瑪今年1月公布，與風險投資公司Ribbit Capital合作創建一家金融科技子公司。沃爾瑪將持有該子公司多數股權。部分華爾街大行憂慮，沃爾瑪等大型零售商向消費者提供一站式的零售及金融服務，會加劇金融業競爭，呼籲監管機構煞停零售商與科技初創合作提供核心金融產品。沃爾瑪周日稱，目前未打算申請ILC地位。
分析表示，面對工資上漲、供應鏈等成本增加，涉足金融業務將有助提高沃爾瑪的利潤。沃爾瑪在美國擁有超過1.5億客戶及5300家門店，當中很多門店也是24小時全天候營業。