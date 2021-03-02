沃爾瑪向高盛挖角 或涉自建銀行業務

分析：涉足金融業助提高利潤

聯邦存款保險公司（FDIC）去年底批准了工業貸款公司（ILC）的監管法規，將允許大型企業展開銀行業務，同時又避免了專業金融公司在資本和流動性方面所受的限制。彭博社表示，這次挖角消息，可能預示沃爾瑪將向FDIC申請成立自己的銀行。沃爾瑪今年1月公布，與風險投資公司Ribbit Capital合作創建一家金融科技子公司。沃爾瑪將持有該子公司多數股權。部分華爾街大行憂慮，沃爾瑪等大型零售商向消費者提供一站式的零售及金融服務，會加劇金融業競爭，呼籲監管機構煞停零售商與科技初創合作提供核心金融產品。沃爾瑪周日稱，目前未打算申請ILC地位。

分析表示，面對工資上漲、供應鏈等成本增加，涉足金融業務將有助提高沃爾瑪的利潤。沃爾瑪在美國擁有超過1.5億客戶及5300家門店，當中很多門店也是24小時全天候營業。

（綜合報道）

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