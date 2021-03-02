內蒙擬收緊「挖礦」 比特幣急升8％

確保達到十四五規劃耗能目標

根據該文件的規劃，內蒙古今年能源消耗增幅，限制在500萬噸標準煤左右，能耗總量增長為1.9%，未來將嚴格審查耗電。由於內蒙古擁有大型煤礦，並以廉價電力而聞名，過去吸引大量電力密集型行業，包括加密貨幣挖礦等活動的投資。在比特幣等加密貨幣的挖礦過程，需要高效電腦運作及消耗大量電力。根據劍橋大學編制的比特幣電力消耗指數，內蒙古地區佔全球比特幣挖礦運算能力的8％，而全中國目前的比特幣挖礦運算能力佔全球65%以上。全球一年的比特幣挖礦活動的耗電量，高於荷蘭1700萬人口的一年耗電量。

比特幣全球挖礦運算能力

內蒙佔8％

國家發改委在2019年4月曾把加密貨幣挖礦活動，列為「淘汰類」產業，指其不符合法律規定、嚴重浪費資源，不過在同年11月又把它從該名單剔除。今次內蒙古提出的新措施，喚起比特幣投資者對中國政府近年限制加密貨幣交易活動的記憶。自2017年以來，中國政府禁止了首次代幣發行（ICO）的融資行為，並限制境內的加密貨幣交易，促使加密貨幣交易所遷往境外運作。

（綜合報道）

[國際金融]