經濟
國際金融

美債息回落 道指早段漲700點 2月製造業指數升近3年高位

【明報專訊】由於投資者補回美國國債空倉等因素，美國10年期國債孳息率由上周1.6厘的一年高位回落至1.4厘。投資者對通脹加劇及利率向上將損害股票估值的擔憂稍為紓緩，加上昨日公布的美國經濟數據勝於市場預期，2月製造業活動擴張幅度升至3年高位，提振了市場信心。美股三大指數早段大幅反彈，道指午夜前飈升近700點。標普500指數與上周遭受重創的納指，午夜前亦急升逾2％。

可望受惠於經濟活動重啟的美國航空、郵輪公司嘉年華等，股價早段升3％以上。飛機製造商波音的股價早段升4％。蘋果和特斯拉（Tesla）等高增長的科技股，股價早段上漲2％。泛歐Stoxx 600指數午夜前亦升1.6%。

憧憬經濟重啟 波音升4％

道指與標普500指數上周分別跌1.7%及2.5%，以科技股為主的納指上周更跌逾4%。這是由於很多科技公司依靠以低利率借入資金，投資於未來的業務增長上。分析師認為，今年市場的焦點，仍將會是接種疫苗對經濟的效益，以及利率向上的挑戰。美國疾病控制中心的專家顧問小組一致投票通過，建議全美18歲以上居民接種強生研製的「一劑過」新冠疫苗，加上美國眾議院上周六通過了價值1.9萬億美元的抗疫紓困法案，現交由參議院審議，都增強了市場對經濟前景的信心。美國供應管理協會（ISM）公布，由於新訂單增加，美國2月份製造業指數為60.8，創2018年2月以來最高水平，較1月的58.7顯著上升。此外，近期有關美國消費者支出、建築許可等數據，都反映美國經濟好轉。掉期（Swap）交易員目前預計，聯儲局將在2023年3月開始加息，到2024年底的加息幅度可能超過0.9厘。不過部分分析師認為，這加息預期過於激進，現在反而應趁低買入對利率較為敏感的短期債券。

市場關注下周聯儲局政策會議

摩通分析師巴里（Jay Barry）及道明證券（TD Securities）均建議購入美國5年期債券。巴克萊分析師普拉丹（Anshul Pradhan）則建議購入美國3年期債券，花旗分析師馬塔伊（Jabaz Mathai）則建議投資者瞄準孳息率「曲線中段」債券，而這通常指3年至7年期美國國債。美國短期國債的表現優於長債，5年期國債孳息率昨一度回落至0.68厘，反觀美國30年期國債孳息率升至2.2厘。

現貨金價昨晚由每盎司1,716.85美元的8個月低位反彈逾1%，在1750美元左右徘徊。聯儲局將於下周舉行政策會議，市場期待聯儲局主席鮑威爾本周發表會議前的最後公開評論，以及周五公布的非農數據，預料可為美國國債的下一步走勢帶來啟示。

金融博客Zerohedge表示，美國國債市場流動性強，聯儲局需及時介入，以穩定局面。部分分析師期待聯儲局在下周的政策會議中有所表態，以穩定市場信心。根據聯儲局用以表達利率前景的點陣圖，大多數聯儲局官員預計，利率將在2023年底前保持不變。

點陣圖顯示2023年底前利率不變

此外，高盛的報告表示，亞洲股市大跌後，市場對前景的信心未受動搖，建議買入亞洲區內的周期股票，預計當地經濟將從疫情強勢反彈，抵消利率上升風險。日經指數昨大幅反彈2.4%，收復29000點關口。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

恒指成分股將倍增至100隻 新股上市3月可染藍 下季檢討生效
恒指成分股將倍增至100隻 新股上市3月可染藍 下季檢討生效
快手農夫山泉思摩爾成染藍大熱
快手農夫山泉思摩爾成染藍大熱
港股反彈472點　恒指新貴齊升
港股反彈472點　恒指新貴齊升
中國有贊力撐非折讓私有化 每股獲2.17元有贊科技股份 瑞信：非上市估值
中國有贊力撐非折讓私有化 每股獲2.17元有贊科技股份 瑞信：非上市估值
投資者或為奪分拆後股份買正股
投資者或為奪分拆後股份買正股
財新中國PMI連跌3個月
財新中國PMI連跌3個月
證監會港交所向金融委員會簡介SPAC
證監會港交所向金融委員會簡介SPAC
會計師公會建議會長選舉設門檻 兩方案「入閘」須政府同意 會員：不符民主精神
會計師公會建議會長選舉設門檻 兩方案「入閘」須政府同意 會員：不符民主精神
藍籌新貴海底撈盈警 淨利潤挫九成
藍籌新貴海底撈盈警 淨利潤挫九成
信義光能多賺九成 末期息倍增
信義光能多賺九成 末期息倍增
澳門賭收終止16個月連跌
澳門賭收終止16個月連跌
達能擬減持蒙牛一成股權
達能擬減持蒙牛一成股權
汽車之家 通過上市聆訊
汽車之家 通過上市聆訊
京能清潔能源私有化失敗
京能清潔能源私有化失敗
市况未明 朝雲入飛嚴控注碼 旗下產品多元 內地家居護理業排第四
市况未明 朝雲入飛嚴控注碼 旗下產品多元 內地家居護理業排第四
溫傑：倘上限定價 估值不便宜
溫傑：倘上限定價 估值不便宜
內蒙擬收緊「挖礦」 比特幣急升8％
內蒙擬收緊「挖礦」 比特幣急升8％
沃爾瑪向高盛挖角 或涉自建銀行業務
沃爾瑪向高盛挖角 或涉自建銀行業務
張兆聰：資金追內需股 日清博中線回升
張兆聰：資金追內需股 日清博中線回升
劉宇亮：升市成交縮 港股未脫險
劉宇亮：升市成交縮 港股未脫險
何民傑：官商民合力始能成功抗疫
何民傑：官商民合力始能成功抗疫
李浩德：長債息急升引發技術調整
李浩德：長債息急升引發技術調整
薛偉傑：中國為何不敢向美打稀土牌？
薛偉傑：中國為何不敢向美打稀土牌？
技術取勝：第一拖拉機料4至5元波幅
技術取勝：第一拖拉機料4至5元波幅
投委會：9%受訪者因網上騙案招損失
投委會：9%受訪者因網上騙案招損失
南豐提供生科公司實習機會
南豐提供生科公司實習機會
劉思明：物管盈喜惹關注 碧桂園服務可吼
劉思明：物管盈喜惹關注 碧桂園服務可吼
周顯：加熱煙規管納稅網 一家便宜兩家着
周顯：加熱煙規管納稅網 一家便宜兩家着
湯文亮：還息不還本 銀主盤少半
湯文亮：還息不還本 銀主盤少半
新盤本月料1800宗成交 按月升五成 Prince Central維港滙I港島南岸1期 今公布銷售部署
新盤本月料1800宗成交 按月升五成 Prince Central維港滙I港島南岸1期 今公布銷售部署
永義底價1.9億 統一西環舊樓業權
永義底價1.9億 統一西環舊樓業權
3組客爭購瓏門兩房 850萬沽
3組客爭購瓏門兩房 850萬沽
2月代理人數4.06萬 按月微跌0.1%
2月代理人數4.06萬 按月微跌0.1%
先達舖位業主損手318萬離場
先達舖位業主損手318萬離場
維峯‧浚匯開放戶呎租撲60元
維峯‧浚匯開放戶呎租撲60元