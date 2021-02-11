美債息回落 道指早段漲700點 2月製造業指數升近3年高位

可望受惠於經濟活動重啟的美國航空、郵輪公司嘉年華等，股價早段升3％以上。飛機製造商波音的股價早段升4％。蘋果和特斯拉（Tesla）等高增長的科技股，股價早段上漲2％。泛歐Stoxx 600指數午夜前亦升1.6%。

憧憬經濟重啟 波音升4％

道指與標普500指數上周分別跌1.7%及2.5%，以科技股為主的納指上周更跌逾4%。這是由於很多科技公司依靠以低利率借入資金，投資於未來的業務增長上。分析師認為，今年市場的焦點，仍將會是接種疫苗對經濟的效益，以及利率向上的挑戰。美國疾病控制中心的專家顧問小組一致投票通過，建議全美18歲以上居民接種強生研製的「一劑過」新冠疫苗，加上美國眾議院上周六通過了價值1.9萬億美元的抗疫紓困法案，現交由參議院審議，都增強了市場對經濟前景的信心。美國供應管理協會（ISM）公布，由於新訂單增加，美國2月份製造業指數為60.8，創2018年2月以來最高水平，較1月的58.7顯著上升。此外，近期有關美國消費者支出、建築許可等數據，都反映美國經濟好轉。掉期（Swap）交易員目前預計，聯儲局將在2023年3月開始加息，到2024年底的加息幅度可能超過0.9厘。不過部分分析師認為，這加息預期過於激進，現在反而應趁低買入對利率較為敏感的短期債券。

市場關注下周聯儲局政策會議

摩通分析師巴里（Jay Barry）及道明證券（TD Securities）均建議購入美國5年期債券。巴克萊分析師普拉丹（Anshul Pradhan）則建議購入美國3年期債券，花旗分析師馬塔伊（Jabaz Mathai）則建議投資者瞄準孳息率「曲線中段」債券，而這通常指3年至7年期美國國債。美國短期國債的表現優於長債，5年期國債孳息率昨一度回落至0.68厘，反觀美國30年期國債孳息率升至2.2厘。

現貨金價昨晚由每盎司1,716.85美元的8個月低位反彈逾1%，在1750美元左右徘徊。聯儲局將於下周舉行政策會議，市場期待聯儲局主席鮑威爾本周發表會議前的最後公開評論，以及周五公布的非農數據，預料可為美國國債的下一步走勢帶來啟示。

金融博客Zerohedge表示，美國國債市場流動性強，聯儲局需及時介入，以穩定局面。部分分析師期待聯儲局在下周的政策會議中有所表態，以穩定市場信心。根據聯儲局用以表達利率前景的點陣圖，大多數聯儲局官員預計，利率將在2023年底前保持不變。

點陣圖顯示2023年底前利率不變

此外，高盛的報告表示，亞洲股市大跌後，市場對前景的信心未受動搖，建議買入亞洲區內的周期股票，預計當地經濟將從疫情強勢反彈，抵消利率上升風險。日經指數昨大幅反彈2.4%，收復29000點關口。

（綜合報道）

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