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新股巡禮

市况未明 朝雲入飛嚴控注碼 旗下產品多元 內地家居護理業排第四

【明報專訊】港股上周急挫，拖累新股市場表現，上周五掛牌的昭衍新藥（6127）首日已破發，接下來還有4隻新股正在招股。其中與藍月亮（6993）業務相近、內地家居護理品牌立白旗下的朝雲集團（6601）較矚目，將招股至本周三（3日），10日上市，招股價介乎7.8至9.2元，每手500股，入場費4646元。朝雲旗下產品多元化，共有7個核心品牌及大量細分品牌，覆蓋一至五線城市，近年亮點是搶攻寵物清潔用品市場。專家認為，朝雲業務與藍月亮不同，規模上也有一定距離，考慮到近期大市方向未明，建議有意入飛的投資者宜控制注碼。

明報記者 王俊騏

朝雲為一站式多類產品家居護理及個人護理平台，研發及生產家居護理、個人護理和寵物護理產品，旗下有7個核心品牌，包括較為人熟悉的家居清潔消毒產品「威王」及殺蟲驅蚊品牌「超威」，還有「貝貝健」、「西蘭」、「潤之素」、「倔強的尾巴」及「德是」等。其中家居護理業務收入佔逾九成，近年積極發展個人及寵物護理產品。在2015年至2019年間，按零售額計，朝雲在內地家居護理行業本土公司中位列第三，並在內地家居護理行業排名第四，於2019年佔市場份額6.3%。公司在番禺及安福設有生產基地，同時也把部分產品生產外判給立白和其他第三方廠商，而立白也是朝雲的大客，於2019年及去年首9個月，向立白銷售額佔整體比例都逾兩成。

立白為大客 佔整體銷售逾兩成

藍月亮去年上市後，掀起一陣內地消費股熱潮。朝雲近年業績不錯，去年首9個月收入按年增16.9%至14.6億元（人民幣，下同），經調整純利增30.7%至2.42億元。受高利潤率產品銷售額佔比持續提升，帶動公司毛利率提振到42.9%。惟仍不及藍月亮，其毛利率達到五至六成，兩者間有一定差距。較具優勢一點為比起藍月亮，朝雲的業務更廣泛，也是在一眾對手中跑出的關鍵之一。在家居護理行業中分3大種類、28個細分品類及4個品牌。根據灼識諮詢資料，與內地首五大家居護理公司相比，公司擁有最多細分品牌。

朝雲產品種類多，也持續推出新產品迎合市場，近年共推出130種新產品，佔去年首9個月總收入16.5%。近年也積極拓展個人護理和寵物護理品牌，收入增長迅速，特別是內地寵物護理市場急促發展，預料銷售額將由2015年的31億元，擴大至到2024年的156億元。

寵物護理收入增長迅速

朝雲的產品網絡也覆蓋內地所有省份、地級市及大部分縣級市，深入一至五線城市，而線下渠道正是內地家居護理和個人護理業最主要的銷售渠道，2019年線下渠道佔比分別為80.8%和69.7%。截至去年9月30日，公司擁有超過1200間分銷商、覆蓋約62萬個銷售點。銷售點中有51萬個在三線及以下城鎮，佔總體64.3%，反映公司在潛力巨大的三線城市率先搶灘。線上渠道發展同樣蓬勃，由2018年僅1間天貓網上店擴展到14間店，網絡拓展到天貓、京東、拼多多及唯品會等平台。

近年公司毛利顯著提升，現金流充足也為另一優勢，有助支持業務及銷售渠道發展。特別是公司與線上及線下分銷商訂立年度分銷協議，包括付款方式、定價政策及交付安排，一般訂明分銷商必須在安排運貨前付全款，此舉有助確保營運現金流充足。朝雲去年首9個月現金及現金等價物餘額，便達到2.9億。還有一點值得留意的是，今次朝雲包銷商為摩根士丹利和中金，兩者正是「水中茅台」、樽裝水龍頭農夫山泉上市時的保薦人，當時其首掛升逾五成。

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