信義光能多賺九成 末期息倍增

當中，太陽能玻璃收入按年大幅增長47.7%，達99.92億元。太陽能發電場業務則按年跌0.2％至23.23億元，主要疫情影響，部分工人受出行及隔離檢疫限制，部分場地的第一季施工需暫停。

期內，毛利按年升68.3％至65.84億元，毛利率按年升10.5個百分比至53.5％。主要受惠於太陽能玻璃業務的毛利率上升。信義光能計劃今年資本開支預算約50億元，當中約七成將用於新建原片玻璃及加工玻璃生產綫，餘下三成將投資於開發大型地面太陽能發電場項目。

信義能源純利升3.5％

信義能源（3868）去年全年收入按年升8.1%至17.2億元，純利按年升3.5％至9.22億元，每股末期息派8.5仙，按年持平。

信義能源績前收報4.7元，全日升5.8%。期內集團太陽能發電場組合所產生的總電量穩步上升，主要由於總核准容量為540兆瓦的2019年組合全面運作，其收入按年升44.5％至5.67億元，帶動整體收入。

信義玻璃（0868）去年多賺43.4%至64.22億元，末期息每股62仙，按年大增1.07倍。該股昨日績前急彈9.2%，收報23.7元。