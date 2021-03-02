會計師公會建議會長選舉設門檻 兩方案「入閘」須政府同意 會員：不符民主精神

明報記者 馬迪帆

今次諮詢為期3個月，今年5月31日截止。選舉方案重點之一，是如何決定參選人資格。公會提出3個方案，分別為理事會提名、會員提名以及混合提名（見表）。

會長：3個提案非僅有選項

其中第一項方案要求，參選人於最多23席的理事會中，須至少獲得6名理事提名，而且在執業會計師（6至8席）、非執業會計師（6至8席）、政府官員及政府任命理事（6席）三個界別中，每個界別至少要有2人支持。會員提名方案則要求，參選人須獲得100名公會會員支持。混合方案則要求參選人至少獲4名理事支持，包含至少2名政府相關理事，且有100名會員支持。

公會會長鄭中正昨日強調，3個提名方案並非僅有的可行選項，鼓勵會員提出不同意見。但他同時表示，要改變選舉方式，政府與立法會的支持是不可或缺。諮詢文件亦多次強調，公會並非純粹會員組織，而是有法定責任的監管機構，因此需對公眾利益負責，政府作為制衡力量，應有權參與選舉過程。

將設立會長參選標準

諮詢文件其他建議，包括設立會長參選標準，提升理事會參選標準等。部分會長參選要求，包括入會至少7年、在理事會服務至少4年等。而理事會現時只要是香港公民便可參選，公會建議就此修訂規則，要求理事必須入會至少4年、不能有刑事犯罪案底，且每人最多任職12年。

無刑事罪歷史要求被指「案底歧視」

公會理事會昨日向全體會員發信，列出部分諮詢文件爭議焦點。信中表示，有會員認為，要求無刑事犯罪歷史是「案底歧視」，對於完成服刑的人士尤為不公平，相信只要會長是具專業性、具邏輯、有能力的人士便足夠。但亦有會員認為，本港其他專業人士組織多數都對案底有要求，因此設定標準是合理。有會員則批評，參選方案太過複雜，對參選人有多重阻礙，不符合民主精神。

理事會總結表示，「一人一票」議程重大，必須獲得多數會員的支持，才有望說服立法會改例，因此寄望會員積極發聲。