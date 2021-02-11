證監會港交所向金融委員會簡介SPAC

據政府新聞處公布，金融領導委員會昨日舉行第15次會議，會上除聽取保監局介紹促進本地保險業競爭力及可持續發展目標和策略，以及財庫局在綠色金融方面進展外，亦由證監會和港交所簡介SPAC 機制，委員會稱，在加強香港作為國際金融中心的競爭力的同時，亦需保障投資大眾的權益。

此外，繼本港首富李嘉誠後，據彭博引述知情人士表示，新世界發展（0017）副主席兼行政總裁鄭志剛亦計劃在美國通過SPAC籌集資金，並正就組建SPAC申請上市與顧問機構進行磋商。據其中一位知情人士稱，IPO的籌資規模可能在2至4億美元（15.6至31.2億港元）之間。

報道表示，鄭志剛將成為最新一位追趕SPAC大潮的香港大亨。他旗下的SPAC計劃中的IPO仍處於初步階段，故詳情如規模、策略等都可能改變。而新世界一名代表則表示暫不就此置評。

鄭志剛擬赴美SPAC集逾15億

此前，長和系創辦人李嘉誠及其次子、電盈（0008）主席李澤楷均在SPAC有所動作。當中外電指李澤楷正考慮在美國設立第三家SPAC，新的SPAC可能籌集數億美元資金。其後再傳出李嘉誠家族旗下一間SPAC正與顧問合作，有意透過在美國上市籌集約4億美元，但具體條款仍未落實。