經濟

財新中國PMI連跌3個月

【明報專訊】昨日公布的財新中國2月製造業採購經理人指數（PMI）遜預期，由上月的51.5下跌至50.9，預期為51.4，雖然連續10個月位於50以上的擴張區間，但已連降3個月，跌至去年6月以來最低水平。

其中，外需繼續拖累總需求，新出口訂單指數連續第2個月大幅低於50。受訪企業強調，冬季海內外疫情對市場景氣帶來負面影響。2月份產量整體則僅有小幅增長，增速放緩至10個月來最低；新業務量整體增速輕微，為9個月來最低。採購活動也增速輕微，採購庫存連續兩個月錄下降，成品庫存微增。

製造業就業於2月份出現小幅下降，反映企業對於用工規模保持審慎。2月份存貨短缺加上各種出行限制，對供應鏈繼續掣肘，投入品供應拖延率加劇至將近1年來最嚴重；原料價格和運輸費用上揚，進一步大幅推高製造業的投入成本，產品售價因此也有實質上調，顯示企業希望把上升的部分成本轉嫁予消費者。整體而言，業界對未來預期正面，樂觀度為6年半以來次高。

人行前參事盛松成昨日表示，目前經濟恢復基礎尚不牢固，不宜收緊貨幣政策。他昨日出席中國財富管理50人論壇致辭表示，中國目前經濟面臨的主要任務是恢復和穩定增長，以及防範系統金融風險。他認為，相對於發達國家，中國在去年應對疫情並未搞「大水漫灌」；而且目前經濟恢復基礎尚不牢固，收緊貨幣政策不利於穩增長和防風險；加上從現時的物價和資產價格水平等經濟指標來看，中國經濟還遠未達到收緊貨幣政策的條件，因此至少在今年上半年之前，中央都不宜收緊貨幣政策。

人行昨淨回籠100億

人行昨日則進行了100億元（人民幣，下同）7天期逆回購操作，同日有200億元逆回購到期，單日淨回籠100億元。同日人行亦公告，2月對金融機構展開常備借貸便利（SLF）僅34億元，較1月份的376.7億元激減91%。

相關字詞﹕逆回購 中國GDP 貨幣政策 財新PMI

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