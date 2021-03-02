投資者或為奪分拆後股份買正股

根據中國有贊公告，以每手4000股計，投資者接受私有化可獲540.8元現金及203股有贊科技股份。事實上，近年巨企如騰訊（0700）、平保（2318）分拆新經濟業務上市，不時引起投資者瘋搶，因此有投資者索性改道透過買入騰訊、平保，以獲取分拆上市的新股保證配額，中國有贊此舉實有異曲同工之妙。

有分析員表示，中國有贊做法類似早年將駿威汽車換成廣汽（2238），甚至海爾電器換股成為海爾智家（6690）的情况，至於是否重演因街貨相對較少而股價挾高，視乎分拆業務本身前景。

永裕證券董事總經理謝明光認為，在近期科技股出現調整之時中國有贊才提出私有化，所套現的股份價值及現金代價又不及中國有贊本身做價，難免引起投資者擔心交易的公平問題；以每持一手4000股中國有贊獲得203股有贊科技計，不排除會成碎股，因此或會有投資者買入更多中國有贊以湊足一手完整有贊科技股份，惟目前缺乏資料難以判斷。