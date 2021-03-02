中國有贊力撐非折讓私有化 每股獲2.17元有贊科技股份 瑞信：非上市估值

明報記者 陳偉燊

根據私有化條款，中國有贊主席朱寧將向每名股東支付每股現金0.1352元，另將現時由有贊持有的有贊科技股份分派，每股有贊可獲0.05077265股有贊科技股份，根據公司提供資料，現每股市值約2.1736元，較上周五收市價3.32元折讓約三成。或受「折讓」疑雲拖累，有贊股價昨最多曾跌逾一成，收市微跌0.6%。

俞韜：稍後分拆科技業務 未必以同基準估值

俞韜昨日就交易向傳媒解畫，他表示，投資者從每股有贊取得的有贊科技股份市值約2.1736元，以依照估值公司給予有贊科技目前約646.84億元估值，折算每股有贊科技42.81元計算得出，強調稍後將有贊科技分拆上市「未必以同樣基準估值」，意味投資者實際所得價值可能高於2.1736元。

市場上早已預期有贊將分拆有贊科技上市，公司近年已多次引入百度、高瓴資本等上市前投資者，則肯定可受惠有贊科技上市而獲利。以百度在有贊科技完成上市後持股約1.04%為例，即使僅以今次分派每股估值42.81元計，手上持股市值已達7.59億元，較2019年參與投資時出資3000萬美元（約2.33億港元），增值2.25倍。

不過，市場對有贊私有化卻頗感意外，俞韜則回應稱，今次交易是期望可釋放有贊科技價值，亦令股東不用擔心原有支付業務的發展。他還稱，有贊科技會借助電子商務去中心化的發展大勢，以及業務營運講求數字化，進一步推出新的解決方案及優化發展，維持其在雲端商業方案的優勢。其在幫助商戶提升生意額同時，從中獲得的財務回報便愈大。有贊科技所屬的SaaS業務佔集團的資產比例則超過30%。

大行：方案對有贊科技有利

市場去年熱炒雲端科技相關的SaaS（軟件即服務）股份，刺激有贊股價急升超過3倍。瑞信認為，有贊今次建議的方案可減少對股東的攤薄效應，並估計有贊科技上市後有望納入港股通，同時減低受原有贊其他低利潤率業務影響。花旗則認為，就算中國有贊的私有化出價太保守，但是分拆行動可讓有贊科技接觸更廣泛基礎的投資者，並且有望納入港股通。