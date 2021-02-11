港股反彈472點　恒指新貴齊升

昨晚美股早段大幅反彈，但恒指夜期仍報跌，截至晚上11時30分，報29,329點，低水124點。

上周五恒指季檢，三大指數的新貴昨日都有好表現，獲染藍的阿里健康（0241）收報28.45元，升9.4％；海底撈（6862）收報68.85元，升8.2％；龍湖（0960）收報47.7元，升3.7％；新納入國指的農夫山泉（9633）及碧桂園服務（6098）升約1％；新加入科指的海爾智家（6690）與萬國數據（9698）分別升6.4％及3.4％。

投資者審慎 北水成交額減

北水由上周五淨流出76億元，昨日重回淨買入，但金額不足1億元，只約8405萬元，北水成交額亦減至約571億元，反映投資者取態審慎。

藍籌25隻升，27隻下跌。美團（3690）升7.88％，收報366.8元，是升幅最大藍籌，新地（0016）曾創52周高，見126元，但收跌3.69％報120元，是跌幅最大藍籌。騰訊（0700）升5.21％，收報697元，貢獻恒指150點，為藍籌中最多；匯控（0005）跌2.54％，收報46.1元，是拖低恒指跌幅最大藍籌，拖低62點。

科指升幅最大的是華虹半導體（1347），升10.85％；跌幅最大的是ASM太平洋（0522），跌3.34％。