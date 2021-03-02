快手農夫山泉思摩爾成染藍大熱

騰訊友邦匯控等或「減磅」

下次季檢阿里巴巴（9988）、美團（3690）等同股不同權股或增權重至8%，惟目前的重磅股如騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）、建行（0939）及平保（2318）等可能要「減磅」。第一上海首席策略師葉尚志認為，2％至3％的權重變動，對個股影響是一次，不會太大。他認為，明年中恒指成分股增至80隻，日後市場焦點仍然落在市值最大的股份，較小的成分股比重或也不到1％，染藍帶來的被動現金流不會多。

恒指日後將按七大行業分類選股，據恒指公司模擬計算，消費及醫療行業將是贏家，比重分別增加3.8個百分點和2.8個百分點，金融業的比重則大減7.5個百分點。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，現時恒指醫療業以藥業為主，改革後醫療服務股和生物科技股染藍機會將增加。歸類為消費股的服務公司，亦可受惠成分股改革。