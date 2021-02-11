恒指成分股將倍增至100隻 新股上市3月可染藍 下季檢討生效

明報記者 歐陽偉昉

改革的內容還包括，日後會分7個行業組別挑選成分股，包括金融業、資訊科技業、非必需品消費及必需品消費、地產建築業、公用事業及電訊業、醫療保健業，以及能源業/原材料業/工業及綜合企業，以各行業組別的市值覆蓋率不低於50％為目標，各組別的比重不設上限，組別構成至少會每兩年檢討一次。

權重上限劃一為8％

目前，恒指在金融業市值覆蓋率在八成以上，消費、醫療保健等覆蓋率低於三成。恒指公司模擬增至80隻成分股後，金融業佔比將降7.5個百分點至32.8％，消費則會上升3.8個百分點至14.2％。黃偉雄表示，改革可令恒指更佳地反映整個市場，減少各行業佔比在指數與整體市場的差距。公司的歸類或將影響納入恒指的機會，他指現已有客觀的行業分類系統，但或是日後檢討組合構成所考慮因素之一。

諮詢文件提到，建議取消最少上市時間門檻，這方面爭議最大，有38％回覆者要求予以保留，恒指公司因而決定折衷，將上市歷史要求由一般的兩年，劃一縮減至3個月。黃偉雄表示，現時雖有快速納入機制，但規則較為僵硬，市值排名相差一名便或要再等候較長的時間，劃一最短上市時間可讓它們合適時盡快染藍，對指數發展有好處。

市值將增加25％ 市盈率升

恒指將保留20間至25間香港公司，以保持「香港」的代表性，香港公司的數目至少每兩年評估一次。截至2月11日，香港公司佔恒指比重41.5％，恒指公司模擬增至80隻成分股後，比重將降至33.1％，內地民企佔比則由34.6％增至43.8％。

模擬後的新恒指，整體市值將增加25％，平均市值會降低，但市值及成交的覆蓋率增加，即更全面反映股市。另外，市盈率亦會上升（見表）。

建銀國際發表報告，認為因應中國經濟及港股市場結構變化，恒指繼續增加新經濟股在指數中的比重。權重從相對穩定的金融業轉向更波動的科技股，恒指波動率未來可能也會上升，納入科技股也將令指數提升明顯高於盈利提速，令恒指估值中樞提升。