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匯控復派息 未必合收息

【明報專訊】美國債息急升，環球科技股大瀉，加上港府宣布調高股票印花稅後，拖累港股上周累跌1664點，跌幅為去年3月13日股災後最大。大市板塊輪動持續，資金從增長股流入舊經濟股，收息熱選匯控（0005）宣布重新派息後，股價有支持。受惠經濟持續復蘇，債息抽升，舊經濟股愈升愈有，目前為短暫反彈，還是會愈升愈有？有專家認為，匯控息低已非收息佳選，但跌市中股價相對硬淨具避險功能，料大市回穩後股價有望進一步向上，並可受惠於今年資金持續流入舊經濟股。

明報記者 王俊騏

匯控公布2020年度業績，最終一如預期重啟派息，每股派0.15美仙。該行公布，明年起逐步將派息比率，定於列帳基準每股普通股盈利40%至55％，短期不回購。8月公布中期業績時，會考慮是否宣派一次股息，並於明年2月公布全年業績或之前做檢討，決定是否恢復每季派息。這也同時意味匯控不再維持每年派發0.51美元股息，會按盈利表現而定。

目前純利推算 往後派息相當有限

買匯控收息是不少退休人士的重要收入來源，重新派息為大新聞。但對比目前其他高息股的股息率，匯控目前僅2.45厘，不及煤氣（0003）以至恒生（0011）。而且，如果根據匯控最新派息比率，以目前純利推算，往後派息都會相當有限。再者，目前經濟雖見復蘇，但要重回疫前水平需時，以及到疫情後各行各業大洗牌，市場格局正在轉變，還有匯控今年正值轉型之年，過程並不容易。

不過，上周美國10年期國債孳息持續抽升，曾升穿1.6厘，創1年來高位，重返疫情前水平。即使聯儲局主席鮑威爾早前表明通脹仍疲弱，暗示會繼續量寬以安撫市場，但無阻債息續升，並拖低股市。銀行股則能受惠於利息收入提高，利好股價。就算在上周大跌市中，匯控跟隨向下，跌幅都較一眾增長股溫和。該行經過去年不派息風波，股價曾跌穿「海嘯價」後，如今反彈過來，昔日獅王是否已經回歸，值得退休人士再次青睞？

郭思治：具抗跌力 博重上50元

香港股票分析師協會副會長郭思治認為，匯控股息率只有2至3厘，非收息佳選，但上周跌市中仍能穩守47元，反映有避險功能，除淨前尚有憧憬，預料當大市喘定後有望重上50元大關，但後市未見很大上升空間。如果用作收息的話，電訊股中移動（0941）及香港電訊（6823）不受經濟周期影響，息口又高會更適合收息。不過，他補充大市一旦再向上，收息股便會跑輸，但如果為恒指成分股如中移動等，便有條件跟隨大市向上。

理論上，債息上升，銀行淨息差拉闊會利好銀行股。不過，郭思治質疑目前美國國債規模達27萬億美元，質疑單計利息支出，美國已經難以還款；加上目前全球通脹仍處於低水平，預料債息只是短線上升。然而，資金輪動到舊經濟股則會持續，指新經濟股已升得太多，隨着大市高台未明，資金自然會流入避險、受惠經濟反彈的舊經濟股中。疫情受控及經濟復蘇都需時，意味舊經濟股業務要重回疫前水平還要時間，但大市資金充裕下，股價不排除會「行快少少」。

然而，招銀國際研究部策略師蘇沛豐表示，銀行業經營前景仍然困難，低息環境會持續，匯控淨利息收入欠增長，非利息收入如財富管理，也面對龐大競爭。匯控亦非好的收息股，派息比率不高，股息能見度降低，由漸進派息到固定派息比率，但盈利會波動，導致派息欠穩定。

蘇沛豐：銀行淨息差前景不樂觀

縱使近期債息上升利好銀行股，但料潛在升幅不大，通脹非長線回升，銀行淨息差前景仍不樂觀。銀行股短線或能追落後，板塊會續輪動，但長線增長前景不佳，只是靠估值修復帶動股價向上。當環球經濟回復正常，市場仍會重新聚焦新經濟股。整體舊經濟股上半年仍有再追落後空間，債息上升令新經濟股估值有折扣，但下半年經濟回復正常，舊經濟增長動力弱，復蘇因素已反映後，便會再次跑輸。

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