采葉庭2年最旺 呎價升至1.3萬

明報記者 歐陽慧恩

美聯助理區域經理李怡澤表示， 采葉庭近月交投暢旺，令放盤業主議價空間收窄，屋苑最新成交為12座中層F室，實用面積509方呎，2房間隔，以688萬元成交，實呎13,517元。據悉，原業主2011年300萬元購入，帳面升388萬元或1.3倍。李氏稱，交投量急增導致盤源大減，預料3月份成交宗數或會略為回落，但預計首季總成交量仍將為近年最多。

此外，市場亦錄名人沽貨獲利個案，土地註冊處資料顯示，大坑康馨園高層A室，實用1,658方呎，連同一個車位，2月初以4300萬元易手，實呎25,935元。資料顯示，原業主為已故「電器大王」蒙民偉的妻子WONG PUI FAN（王蓓芬）、以及其女兒MONG PUI YEE PERLIE（蒙珮兒），王氏早於1996年6月以1716.048萬元購入，持貨逾24年，帳面獲利2583.9萬元，升值約1.5倍。

青宏苑綠表568萬沽 2年新低

雖然二手交投活躍，但部分屋苑仍錄得低價成交。中原地產分區營業經理蔡偉明表示，青衣青宏苑B座中層7室，實用面積506方呎，2房間隔，去年11月綠表市場叫價650萬元，議價後以568萬元沽出，實呎11,225元，做價為屋苑逾2年新低。

原業主2001年以115.8萬元向房委會一手買入，因需套現資金周轉，才以低價賣樓 ，帳面升452.2萬元或3.9倍。

悅雅業主持貨3年實蝕11萬離場

另市場消息稱，長沙灣悅雅剛錄得首宗二手蝕讓，屋苑中層A室，實用面積173方呎，開放式間隔，業主2018年1月以379.3萬元買入，3年額印期鬆綁後以380萬元沽出，帳面僅獲利7000元，若連使費計料實蝕約11萬元或3%離場。

翰林峰2房1300萬沽 不足4年蝕7%

土地註冊處顯示，西環翰林峰1座高層C室，實用面積427方呎，2房間隔，2月底以1300萬元易手，實呎30,445元。原業主2017年5月1347.936萬元購入，持貨不足4年，帳面蝕讓逾47.9萬元或4%，若連使費計料實蝕逾100萬元或7%離場。

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