2月買賣登記料7500宗 按月升兩成

二手住宅連升3個月 嘉湖料56宗

二手私人住宅方面，2月份暫錄3579宗，總值289.79億元。料全月錄4000宗及325億元，按月升8.4%及3.9%。二手交投持續暢旺，估計宗數將連升三個月共11.7%，兼創2020年7月份4107宗後7個月新高。大型屋苑方面，2月份嘉湖山莊、沙田第一城、美孚新邨及太古城，分別暫錄56宗、41宗、40宗及34宗買賣登記。

一手私人住宅方面，2月份暫錄1282宗，總值143.8億元，料全月1500宗及165億元，較1月569宗及71.9億元顯著急升，主要與發展商陸續推盤有關。2月初屯門新盤帝御•嵐天熱賣，已開始陸續登記，估計有部分成交將於3月份才能完成登記。

2月份最高登記宗數的新盤暫為將軍澳日出康城第10期LP10，暫錄346宗及34.0億元。其次為啟德Monaco第1期，暫錄282宗及33.4億元。第三為啟德嘉峯匯，暫錄90宗及10.9億元。