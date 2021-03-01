浪澄灣2房額印鬆綁 3年連約蝕25萬

泓景臺3房1133萬沽 逾3年升不足一成

西九四小龍之一的荔枝角泓景臺，新近錄低價成交個案。美聯高級分區營業經理劉念滿表示，泓景臺5座低層C室，實用面積660方呎，3房1套間隔，同區家庭客以1133萬元承接，實呎17,167元。原業主2017年11月以約1062萬元購入單位，帳面獲利約71萬元或7%。

肇輝臺半世紀舊樓2房逾千萬沽

市場再錄老牌豪宅成交。中原高級資深分區聯席董事張偉光表示，樓齡近半世紀的東半山肇輝臺文華新邨西座頂層連天台特色戶，實用面積629方呎，2房套間隔，以1450萬元連車位易手，實呎23,052元。買家為用家，原業主2013年7月以1088萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利362萬元或33%。

維港灣3房月租2.6萬 低市價一成

另外，香港置業分行首席聯席董事文愛玲表示，奧運站維港灣2月錄約14宗租務成交，與1月同期表現相若，其中維港灣3座低層C室，望園景，3房間隔，為屋苑罕有特色戶，實用面積約703方呎，業主以約3萬元放租約兩周，以約2.6萬元租出，實用呎租約37元，較市價低逾一成。租客為一對夫婦，業主2019年3月以約1350萬元購入上述單位，租金回報約2.3厘。