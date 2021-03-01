十大屋苑周末21宗 按周跌四成

成交量仍為近6周次高

據中原統計，十大屋苑過去周末錄得21宗成交，較前周末的37宗跌43.2%，但成交量仍創近6周次高，當中3個屋苑錄得零成交，分別為鰂魚涌太古城、觀塘麗港城及東涌映灣園。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，十大屋苑周末錄得超過20宗成交，成交量於農曆新年後逐步恢復正常水平，但隨著盤源大量消化，業主收窄議價空間，成交量較前周末有所回落。此外，美聯統計，過去周末十大屋苑共錄約24宗買賣，較前周末減少35.1%，惟仍企穩雙位數的活躍水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，2月樓市氣氛維持暢旺，撇除節日因素等效應影響，各區睇樓活動保持活躍，隨著疫苗陸續廣泛接種，加上全新盤緊接出籠，相信將刺激購買力釋放，準買家入市意欲更強，一二手續旺。

上月全月逾290宗 連續12個月破200宗

事實上，樓市向好，不少業主大幅獲利離場。美聯營業董事楊宜貞表示，有港鐵黃竹坑站上蓋新盤部署推出，區內大型二手屋苑亦錄大額成交，其中鴨脷洲海怡半島19座高層H室，實用871方呎，3房套房連士多房間隔，享海景，屬屋苑優質大單位放盤，以1640萬元成交，實呎18,829元。原業主2006年8月以約545萬元購入上述物業，帳面獲利約1095萬元或逾2倍。

另外，美聯區域經理黎燦強表示，天水圍嘉湖山莊周末錄約4宗買賣成交，其中景湖居14座中層H室，實用550方呎，3房間隔，以598萬元成交，實呎10,873元，原業主2003年1月以57.5萬元購入，帳面大幅獲利約540.5萬元或逾9倍。中原首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園R座高層3室，實用461方呎，2房間隔，望海景，成交價875萬元，實呎18,980元，原業主2009年1月以258萬元買入單位，持貨12年，帳面獲利617萬元，單位升值2.4倍。