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柏傲灣1房1201萬續冠新界 預算案後首周末一手沽約160伙

【明報專訊】新一份財政預算案公布後首個周末，一手市場沽約160伙，與對上一個周末相若，繼續保持熱鬧氣氛，就連撻訂單位亦成搶手貨。新世界（0017）、港鐵（0066）荃灣柏傲灣一個極高層海景1房撻訂貨，於上周五預算案公布後以約1201萬元售出，與2年半前售價一樣，再膺新界最貴標準一房戶。會德豐將軍澳日出康城MALIBU昨推出2個撻訂單位，更吸引27組買家到場爭購。

明報記者 林尚民

綜合市場消息，過去兩日一手市場共錄約160宗成交，而2月份全月雖然受農曆新年長假影響，但一手市場仍錄約1220宗成交，較1月約1460宗僅少約一成半。上述柏傲灣單位為2A座53樓C室，實用421方呎，1房間隔，飽覽藍巴勒海峽海景，單位曾於2018年9月以1201.3萬元售出，當時已創下新界最貴1房單位紀錄，實呎28,534元。不過，該名買家最終撻訂，以樓價5%計，料損手約60萬元訂金。據成交紀錄冊資料，該單位上周五再度售出，成交價同樣為1201.3萬元，與2年半前的售價一樣，而單位亦再次成為新界最貴的標準1房戶。

2年半前同價售出後撻訂 早前重售

另方面，MALIBU昨日亦推出2伙撻訂單位重售。發展商指，該2伙共吸引27組買家到場搶購，單位最終售出，共套現2113萬元。其中一個實用595方呎的3A座51樓B室，2房半間隔，以995萬元售出，實呎16,723元，單位原於2018年3月以976.2萬元售出，日前買家撻大訂，現成交價較3年前高近2%。另一伙則是實用663方呎的2A座60樓A室，最新以1118萬元售出，實呎16,863元，較2018年3月售出時的成交價1109.4萬元高不足1%。

會德豐料首季賣樓破百億

至於會德豐同系啟德GRANDE MONACO，上周六進行首輪銷售，會德豐地產常務董事黃光耀指，項目單日共沽89伙，套現近12億元，最高成交實呎達30,451元，平均單位售價逾1347萬元，平均實呎25,180元。至昨晚項目則累售92伙，套現逾12.6億元。他又指，集團至今短短2個月合共沽出約470個單位，套現超過72億元，料首季有機會突破100億元。

項目日前即日加推價單3號，涉38個單位，實用446至961方呎，折實價由1148萬至2425.3萬元，折實實呎23,052至26,571元，折實平均實呎24,897元。若以折實價計，料市值約5.8億元。黃續指項目已公布2號銷售安排，周三以價單形式出售68伙，同日亦有12伙進行招標，合共80個單位。此外，長實（1113）、港鐵將軍澳日出康城SEA TO SKY日前加推103伙，據悉，項目至昨日暫收近500票，超額3倍多。

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