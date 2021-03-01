馬泰陽：預算案出爐 樓市成贏家？

從本行做的「財政預算案後置業意向」調查可見，是次受惠政策的受訪者比例不多，財案對市民的置業信心亦未有巨大影響。在成功收回的452份有效問卷當中，有不足一半（49.3%）受訪者認為有受惠於財案相關政策，比例較去年的65.5%顯著下跌，跌幅為16.2個百分點。調查亦顯示，有超過半數（51.8%）受訪者表示沒有影響其置業的信心，比例按年增加5.8%個百分點；其次認為信心有所增加的亦佔26.3%，只有21.9%受訪者認為置業信心因而減少。

新財年土地供應減少，發展商實際吸納土地作興建的私人住宅供應亦相應減少，預期新財年實際可建的單位數目亦會較潛在土地供應可供興建單位少。

政府雖有意增加房屋供應，但受制於香港土地不足，選擇十分有限，住宅供應已經遠水難救近火，即使供應增加，相信未來私人住宅供應的比例仍然較低，而隨着疫情日漸明朗化，中國內地及香港有機會恢復通關，市場憧憬「北水」重臨進一步分薄私人住宅供應，樓價勢易升難跌，甚至有力挑戰歷史高位成大贏家，因此本行上調對樓價預測，預期今年樓價升至少10%。

香港置業董事

[馬泰陽]