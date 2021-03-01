布少明：全年樓價升幅預測升至10%

股市波濤洶湧 伺機套股換樓

根據歷史數據，樓市「逢牛必旺」。今次升市有「量」的配合，相信隨着疫苗慢慢接種，樓市大有機會「再下一城」延續旺市，預計全年首季新盤銷售量或創7季新高；二手成交量有力挑戰9年同期新高，樓市全面向好，個人將調高全年樓價升幅預測至升逾10%。

另一方面，近期香港股市非常動盪，單日升跌動輒近千點，相信已令不少投資者飽食「驚風散」，但期內樓市卻穩中向好，逆市上升。目前環球市場資金氾濫，正湧入投資市場尋更佳回報，在股市波濤洶湧下，不少股民伺機套股換樓。

同時，在新經濟搶了近1年多「風頭」後，資金正開始流入傳統經濟板塊，基於資產柀塊「輪動」，屬投資市場正常不過的現象，估計市場資金於下半年慢慢轉向，並流入舊經濟板塊，屆時物業市場交投有望「追落後」，成為下一輪資金追捧的對象，預期未來與香港地產息息相關的樓股將水漲船高，屬傳統行業之一的地產代理業同樣值得看高一線。

不諱言，個人對今年財案未有推出減辣措施感到失望，期望政府放寬1000萬元以上按揭成數和額外印花稅(SSD)，以回應市場欲「向上流」的換樓需求。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]