廖偉強：豪宅市場再次起動

今年相信很多市民都意識到形勢一定比往年佳，香港開始接種疫苗，疫情很大機會得以控制及紓緩，各行各業的經濟活動應可重新啟動，能夠與內地通關及離港旅遊，更是萬眾期待。

農曆新年前夕，豪宅市場迎來好消息，山頂文輝道地皮由山頂大地主之一的九倉（0004）及一眾富豪投得，每方呎樓面地價突破5萬元大關，相信這個豪宅項目日後開售，一定能再刷新呎價紀錄。

除了上述成交之外，剛剛踏入牛年，長實集團（1113）亦推出豪宅新盤波老道21號，並做出首宗頂層連天台及私家泳池天池屋的成交，更創出亞洲分層戶呎價最高紀錄，成交價逾4.59億元，呎價13.6萬元！長實集團亦在之後再下一城，投得啟德跑道住宅地皮，涉資102.8億元，豪宅新盤及地價齊齊做好。

今年初，大家都未預計到疫情之後的發展，預測全年樓價升幅時仍然非常保守，兼且相信香港短期內都未能與內地通關，沒有內地買家流入，豪宅市場難見起色。不過，筆者從近期發展商買地的信心及買家入市的意欲觀察，相信升勢並不限於大部分專家估計的只集中在中小型物業身上；因為從農曆新年前後的成交個案反映，豪宅市場亦已蠢蠢欲動，今年很有條件跑贏大市，筆者相信豪宅樓價今年絕對有力反彈逾一成！

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]