陳永傑：美經濟轉強 惟加息渺茫

美大企業CEO對經濟前景趨樂觀

該項CEO信心調查指數處於2004年以來最高水平，36%受訪CEO計劃未來一年內調高僱員薪酬逾3%，比較上一次去年9月時的22%比率，明顯上升。

美國經濟底子在這幾十年已被掏空，債務不斷攀升至最新紀錄82.49萬億美元，政府以至國民除了要償還天文數字債務，加息更會造成債務「利疊利」問題。加息太遙遠，目前美國政府急需的是推出1.9萬億美元財政紓困方案。財長耶倫強調，華府需要推出大型刺激措施，以協助經濟復元。因為措施規模過小的後遺症，比規模過大更為嚴重。計劃有望在一年內幫助美國全面就業。

耶倫表示，通脹率不會因紓困計劃龐大而急升，即使通脹上升，聯儲局也有工具應對。美國總統拜登計劃今年較後時間推出與基建、氣候與教育相關龐大投資計劃，部分資金將來自加稅，有關行動將是緩慢推行，涉及多年投資，目的是並非由赤字支持相關投資。

加稅困難，美國基建亦落後，資金何來？雖然不想用赤字支持，但美國資金寬鬆政策應難以改變。聯儲局最近向國會匯報，新型肺炎疫情下，會有辦法繼續支持美國經濟。換句話說，美國距離經濟全面復蘇甚遠，加息就更困難。投資者還是買物業及股票等資產自保為妙。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]