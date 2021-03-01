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何濼生 濼觀天下

投資策略

何濼生：避免滯脹 美應改善與華關係重建供應鏈

【明報專訊】上周末段美國股市大跌，評論指源於10年期的美國國庫券孳息躍升至1.6厘的一年高位，預示通脹可期，聯儲局恐將因而加息，市場瀰漫着牛市告終的恐慌。

聯儲局不加息 滯脹幾成定局

首先，筆者同意通脹上升機會很高，原因是現時生產礙於疫情，無法追上需求。為了刺激經濟，聯儲局不斷買債放水，造就了股市大旺的榮景，也在一定程度上支撐了國民的消費。生產追不上需求，難免會造成滯脹。

然而，聯儲局在年內加息的風險估計不高。事實是美國財赤巨大，國債總量不斷急升，若然美債息口大升，財赤增加情况勢必失控。倘財政收入大比例要用來支付利息，國家將無法應付國防、基建、民生和重整供應鏈等需要。是以美國政府不敢加息，聯儲局雖說獨立於政府，亦明白加息會進一步推動債市息口上升，造成恐怖的震盪。聯儲局其實已多次表示無意加息，是以美國出現滯脹已成定局。

筆者認為，在這種大形勢大窘局之下，美國唯一的出路是與華修好，不再奢談脫鈎。如此世界供應鏈才可康復，供應大幅回升才可減低滯脹風險。

事實上，只要世界供應鏈重建，再加上近來疫情退減的勢頭，全球生產力有條件大升。由於原料價格早已先於經濟復蘇而大升，商品價格再大升的空間不會太大。反而如果中國重新吸納美國國債，美元止跌回升，商品價格甚至可能回落。

從現實角度看，美國短期內當然難以改變對華敵視的態度，脫鈎的呼聲仍會持續。但是事實上美國減少對華倚賴並不容易，因而付出巨大的代價，美國國庫孳息躍升只是一個開始。長遠來說，美國自身的生產力競爭力都必然受損。

美自建供應鏈 恐喪失競爭力

在全球化競爭激烈的場景下，美國企業必會感受到愈來愈大的壓力，最近美國商會在一份分析美中全面脫鈎代價的報告表示，如果美國公司削減對華投資或兩國提高關稅，美企蒙受的損失將以千億美元計，如果對兩國雙邊貿易全部徵收25%的關稅，到2025年美國GDP每年將減少1900億美元。

筆者認為，如果美國要組建國內的供應鏈，如自己開採稀土又自己進行後期的加工等，成本大增無法避免，如果因而喪失了競爭力喪失了市場，脫鈎又有什麼意思呢？

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]

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