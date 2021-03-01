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2021年3月1日星期一
張佩儀 財女手記
投資策略
港交所令嚴打重複認購 中資行「各有各做」 個別改申報方式 仍有券商推銷多戶認購
業內人士：FINI不可能杜絕重複認購
港股3日瀉千點 陳茂波：科技股調整
渣打冀今年收入回復正增長
深圳國際伙鯤鵬資本 共購23％蘇寧易購股權
董建華弟「組團」斥28億買倫敦樓
WeChat Pay港用戶逾380萬 盡力配合政府消費券
景順阮偉國：加印花稅影響料短暫 港股仍有上升空間
新舊經濟股頻換馬 像扯大纜兩邊角力
北水佔港股成交逾一成 熱捧中資科網醫療
安聯陳致強：中線仍看好中資股 美匯美債息反彈後料再跌
基金公會冀放寬強積金另類投資 已具備穩健基礎 可尋求更高回報
《你好，李煥英》新年票房奪冠 騰訊成贏家
大行紛唱好 影視股升幅曇花一現
港初創Aladdin 擬日本推電子錢包 可投資加密幣
「GEM板股王」中國有贊提私有化 變相轉主板
「透明貼紙」成5G天線 增強室內接收信號
透明天線技術曾獲發明展金獎
張兆聰：股市走勢未明 暫宜觀望
鄺翠玲：投資組合勿側重房地產
環球經濟數據
金子：受惠賣地新策 融創購12821
張兆聰：內房真起動 中駿置業可吼
蔡金強：股債雙殺 仍穩坐釣魚台
艾雲豪：經理人的短視行為
謝偉銓：優化稅制 檢討差餉
購寵物保險 可終身續保最抵
沈永年：從如一粒芝麻的開州看中國
趙海珠：美債息向上 帶動美元走高
謝紹榮：股巿危機已在前面？
伍禮賢：恒指短線向下 港交所長線看好
陸振球：資金未避險 股巿調整或短暫
陸振球：特朗普連任失敗或因太早「打補針」
林少陽：商品展新周期 留意航運股
技術取勝：煤氣升穿下降軌
李聲揚：跌巿難免 宜控心態注碼
潘迪藍：美經濟改善 押注價值股
張玉峰：如何選擇SPAC股票
蘇沛豐：碧桂園服務受惠新收購
李順威：債息雖升 未見流動性緊張
劉思明：新經濟概念大跌後 現炒波幅機會
何啟聰：快手博反彈 留意購證12973
瑞銀亞洲：資金趁跌市撈貨 騰訊購11239
摩根大通亞洲：W股或升權重 阿里購23693
周顯：龐氏被騙者 同時在騙人
張佩儀：各年齡層的牛年強積金策略
何濼生：避免滯脹 美應改善與華關係重建供應鏈
王弼：聯儲局難加息 資源股調整後再上
曾淵滄：大跌市最值得買兩類股
湯文亮：加股票印花稅是蠢蛋條款
陳永傑：美經濟轉強 惟加息渺茫
廖偉強：豪宅市場再次起動
布少明：全年樓價升幅預測升至10%
馬泰陽：預算案出爐 樓市成贏家？
柏傲灣1房1201萬續冠新界 預算案後首周末一手沽約160伙
十大屋苑周末21宗 按周跌四成
浪澄灣2房額印鬆綁 3年連約蝕25萬
2月買賣登記料7500宗 按月升兩成
采葉庭2年最旺 呎價升至1.3萬
匯控復派息 未必合收息
張佩儀：各年齡層的牛年強積金策略
【明報專訊】■20歲：中港股票基金
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環球經濟數據
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購寵物保險 可終身續保最抵
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趙海珠：美債息向上 帶動美元走高
謝紹榮：股巿危機已在前面？
伍禮賢：恒指短線向下 港交所長線看好
陸振球：資金未避險 股巿調整或短暫
陸振球：特朗普連任失敗或因太早「打補針」
林少陽：商品展新周期 留意航運股
技術取勝：煤氣升穿下降軌
李聲揚：跌巿難免 宜控心態注碼
潘迪藍：美經濟改善 押注價值股
張玉峰：如何選擇SPAC股票
蘇沛豐：碧桂園服務受惠新收購
李順威：債息雖升 未見流動性緊張
劉思明：新經濟概念大跌後 現炒波幅機會
何啟聰：快手博反彈 留意購證12973
瑞銀亞洲：資金趁跌市撈貨 騰訊購11239
摩根大通亞洲：W股或升權重 阿里購23693
周顯：龐氏被騙者 同時在騙人
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何濼生：避免滯脹 美應改善與華關係重建供應鏈
王弼：聯儲局難加息 資源股調整後再上
曾淵滄：大跌市最值得買兩類股
湯文亮：加股票印花稅是蠢蛋條款
陳永傑：美經濟轉強 惟加息渺茫
廖偉強：豪宅市場再次起動
布少明：全年樓價升幅預測升至10%
馬泰陽：預算案出爐 樓市成贏家？
柏傲灣1房1201萬續冠新界 預算案後首周末一手沽約160伙
十大屋苑周末21宗 按周跌四成
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2月買賣登記料7500宗 按月升兩成
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