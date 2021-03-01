購寵物保險 可終身續保最抵

明報記者 黃清瑤

在投保前，最好先了解所飼養的寵物較容易患上什麼疾病，例如史納莎較容易患有腸胃病、胰臟炎，沙皮狗較容易患有皮膚問題，迷你都柏文及貴婦犬多數有天生膝蓋移位，大型犬隻會較容易患上癌症；至於貓隻會較容易患上泌尿道疾病、腸胃炎等問題，建議飼主針對易患疾病，選擇適合的寵物保險。

是次比較市場上5家寵物保險產品，分別是OneDegree、Petble Care、藍十字、富衛及三井住友保險。上述5家保險公司的投保計劃有兩個至三個，年費最廉宜由1100元起，是次以保障最高、收費最昂貴的寵物保險作比較。

首先是受保年齡方面，藍十字及富衛保險要求寵物年齡達6個月以上方可投保，其餘公司只須滿8周或16周已可投保。OneDegree受保年齡最廣，12歲以前都可投保，其餘公司投保年齡分別為8歲及9歲；而OneDegree及三井住友保險都可以終身續保，富衛則要在續保時與公司交涉，未有列明續保歲數；至於藍十字及Petble Care均可續保至13歲。續保層面上，建議選擇可以終身續保的計劃，畢竟許多迷你犬種及貓隻的壽命長達15歲或以上，倘若續保至13歲失去保障，在寵物年老時就要承擔龐大開支。

其次要比較的是不保障事宜，大部分保險公司不會承保先天疾病、已有疾病、牙科、絕育、懷孕及例行身體檢查的開支費用。5家保險公司之中，三井住友保險頗為吸引，因為保障指定遺傳及先天性疾病，包括肘關節發育不全、膝蓋骨移位、青光眼等，對於足部較幼小的迷你犬種是相當重要的保障。值得一提的是，部分疾病需以中醫針灸、水療作治療或作術後護理，5家公司之中只有三井住友會對這些非手術治療作出賠償。

宜選年度保額高於3萬元計劃

癌症醫療開支高，並且普遍發生在大型犬隻身上，一旦不幸患上癌症並需要進行治療，各大保險公司除保障手術費用以外，藍十字及三井住友分別額外提供最高1.5萬元及1.35萬元的化療保障。

寵物醫療開支之中，驗血及X光費用由數百元至千元不等，超聲波每部分費用由2000至4000元不等，視乎檢查部位。倘若寵物不幸患有腦部疾病或椎間盤突，就需要使用磁力共振掃描（MRI）了解病因，價錢昂貴，市場收費由1.8萬至3萬元不等，此外掃描過程需要麻醉，因此建議投保年度保額高於3萬元的保險計劃。

一成至兩成墊底費最實惠

大多數寵物保險設有墊底費，簡單來說是指在保險費以外，飼主需要承擔的醫療費用。就以OneDegree為例，若使用公司網絡醫生，最高可索償九成，採用非網絡醫生最高只可索償七成。網站顯示，公司有大約71家網絡醫生，當中城大動物醫療中心亦是其中一項選擇，診所提供急症及專科治療，收費高昂如急症室診金收費就承惠1000元，購買全方位計劃或專寵計劃變相最高可以索償九成，但本港另外一家專科獸醫醫院（VSH）則不在網絡醫生選擇之列，即最高可只索償七成。

至於三井住友的醫療及手術保障額最高為開支的八成；藍十字會根據寵物年齡，由飼主承擔墊底費，若寵物實際年齡為0至4歲，飼主須負擔20%費用，5至8歲須負擔30%的費用，9歲或以上須負擔40%。Petble Care不設分項保障限額，並每次賠償70%的醫療開支。

部分保險公司有額外保障吸客，例如富衛提供海外醫療保障、身故服務賠償、假日行程取消賠償即若飼主因寵物需要手術而終止、縮短行程，都會作出賠償，又或是走失寵物所使用的廣告費用。Petble Care提供特設緊急醫療運送保障、寵物訓練保障等。藍十字會贈送身體健康檢查、網上投保贈送百佳電子禮券等。

儘管看似吸引，不過揀選保險最重要是涵蓋疾病的種類、墊底費及續保年期。筆者個人認為，能夠終身續保的寵物保險才是「最抵買」，因此認為OneDegree及三井住友的寵物保險較優勝。若飼養迷你犬種需留意是否天生患上膝蓋移位問題，選擇三井住友就可確保先天問題都能夠得到保障。

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