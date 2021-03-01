鄺翠玲：投資組合勿側重房地產

【明報專訊】先說車位，相比住宅或工廈，因價錢較低，車位的確較易上車，但對一位投資者來說，要考慮的地方也不少呢！投資車位最重要的是什麼？就是location（位置）車位的位置考慮甚至比住宅更重要，因為車位並不是必需品，要成功出租並維持收支平衡，供求差距是重要指標，若是供過於求，令租金收入不足支付按揭及差管等雜費，隨時變成一門蝕本生意。當經濟市道逆轉時，車位往往首當其衝（因私家車不是基本需要），不論租金還是價值，跌幅往往比同區住宅高。另外請留意車位按揭較住宅為緊：由於崔小姐已手持物業，車位並不是和住宅一併購買，按揭成數最高只有四成，按揭年期最長只有15年，舉個例子：如車位售價100萬元，首期、印花、佣金等相關費用差不多要61萬元，年利率2.8厘的話（利率一般較住宅高），每月供款約2700元，連差管稅等雜項，每月要最少租金3000元才不會「蝕入肉」，相信以現時經濟狀况來說，有點難度！
再說人民幣， 這一年來的升幅確實可觀！在2020年，人民幣兌港元的匯價升了8%，由於現時很多糧油雜貨、日用品皆來自內地，無可避免地要面對輸入通脹，所以要對冲風險是絕對可以理解的！但這種通脹某程度上是因為美元貶值之故，美國總統拜登上任後，對華政策仍有很多未知之數，匯市比股市更受政治政策影響，所以暫時難以斷定美元兌人民幣的走勢，建議崔小姐不要太急於行動。
買入不動產前 預留充裕流動資金應急
餘下來的股票投資或更迎合崔小姐的情况。崔小姐可考慮房產基金、股票、債券基金類，或訂立一個組合以分散風險，建議可善用每月的盈餘，以平均成本法投資，進一步減低風險。若將每月盈餘的一半（1.5萬元），連同65萬元投入中度風險投資組合，假設每年6%回報，3年後此部分料可滾存至近101萬元，連同每月放在銀行的另一半盈餘，流動資產可增至155萬元（沒計算緩衝儲備），那時可再待機而行。
現時現金只有80萬元，每月支出約2.5萬元，在未作任何投資前，應預留6個月的支出（約15萬元）作緩衝儲備，換句話說，崔小姐只有65萬元可投資！另外住宅、車位都是不動產，若需資金應急，套現需較長的時間，所以再買入不動產前，應留意流動資金是否充裕。
崔小姐還年輕，更擁有一份穩定工作及不錯的收入，日後機會還有很多。依本人微見，現時首要便是累積流動資金，切勿急於入市令自己處於不利位置！