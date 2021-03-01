鄺翠玲：投資組合勿側重房地產

再說人民幣， ​這一年來的升幅確實可觀！在2020年，人民幣兌港元的匯價升了8%，由於現時很多糧油雜貨、日用品皆來自內地，無可避免地要面對輸入通脹，所以要對冲風險是絕對可以理解的！但這種通脹某程度上是因為美元貶值之故，美國總統拜登上任後，對華政策仍有很多未知之數，匯市比股市更受政治政策影響，所以暫時難以斷定美元兌人民幣的走勢，建議崔小姐不要太急於行動。

買入不動產前 預留充裕流動資金應急

餘下來的股票投資或更迎合崔小姐的情况。崔小姐可考慮房產基金、股票、債券基金類，或訂立一個組合以分散風險，建議可善用每月的盈餘，以平均成本法投資，進一步減低風險。若將每月盈餘的一半（1.5萬元），連同65萬元投入中度風險投資組合，假設每年6%回報，3年後此部分料可滾存至近101萬元，連同每月放在銀行的另一半盈餘，流動資產可增至155萬元（沒計算緩衝儲備），那時可再待機而行。

現時現金只有80萬元，每月支出約2.5萬元，在未作任何投資前，應預留6個月的支出（約15萬元）作緩衝儲備，換句話說，崔小姐只有65萬元可投資！另外住宅、車位都是不動產，若需資金應急，套現需較長的時間，所以再買入不動產前，應留意流動資金是否充裕。

崔小姐還年輕，更擁有一份穩定工作及不錯的收入，日後機會還有很多。依本人微見，現時首要便是累積流動資金，切勿急於入市令自己處於不利位置！

美聯金融集團高級副總裁

[鄺翠玲 理財信箱]