「透明貼紙」成5G天線 增強室內接收信號

明報記者 薛偉傑

ANTwave Technology行政總裁梁振佳、首席技術官吳公保表示，流動通訊使用的電磁波很難穿透混凝土，能夠進入建築物內的流動通訊電磁波，大部分透過玻璃窗進入，但電磁波頻率愈高，波長愈短，愈難穿透玻璃。

流動通訊頻率愈高，可供分配的頻寬就愈大，單位時間內所能傳遞數據量愈大，即是可提高數據傳送速度，以及支持更多設備同時上網。因此，與4G相比，5G流動通訊信號相對較難進入建築物內，令到室內和室外接收質素差距更明顯。

2018年底，其中一個正在試驗5G網絡的本地流動通訊網絡商發現問題，ANTwave提出解決方案就是在建築物的玻璃外貼上一種自家研究「透明貼紙」，上面加上十分纖薄的金屬材料，以特別設計圖案排列，可以發揮像5G天線般的作用，提升室內接收質素。

研發達實際場景試用階段

不過，這些貼紙要造到近乎完全透明，不影響玻璃的外觀和視野卻不容易，該公司在2019年已委託代工廠造出樣本測試，功能已大致合乎要求，但不夠透明。因此，該公司需要找科學園內幾家專門研發材料或光學技術的公司合作。這樣再改良和試驗了一年多。其間，曾經試用一家日本代工廠和幾家內地代工廠，並將樣本交給香港、日本、意大利、美國多個取得5G牌照的流動通訊網絡商測試。截至目前，以日本代工廠製造的樣本質素最好，最接近透明。

現時，這種「透明貼紙」天線已大致完成實驗室測試，去到實際場景試用階段，有幾家公司試用，已接近定型投產。公司亦已經為這種「透明貼紙」天線申請兩個專利。至於實際何時投產，要視乎流動通訊網絡商安裝5G基站和市民轉用5G手機的進度，以及商場、高級商廈、豪宅業主和物業管理公司是否願意投資等。

貼透明天線後 室內下載速度升44%

ANTwave指出，5G流動通訊網絡有很多個頻帶，主要分成兩大類，其中，6GHz以下包括3.3至4.2GHz、4.4至5GHz等；而國際組織指定的5G「毫米波」頻譜則涵蓋24.25至86GHz，共分成11個候選頻帶。該公司曾針對24.25至43.5GHz幾個較低頻5G毫米波頻段做測試，發覺未在建築物玻璃貼上「透明貼紙」天線前，室內數據下載速度只有約725Mbps；貼上「透明貼紙」天線後，室內數據下載速度上升至約1050Mbps，升幅達44.83%。至於信號與干擾加雜訊比（SINR），亦可以提高11.6分貝。

現時大部分國家和地區的5G網絡，都是先開通6GHz以下的頻段，包括中國內地和香港；先開通毫米波頻段的主要是美國。因為6GHz以下頻段的5G服務需要基站密度較低，可以較快建成，投資亦較小。毫米波頻段的5G服務需要的基站密度較高，建設時間較長，投資亦較大，但優點是數據傳送速度更高，可以連接更多設備，以及定位更加精確。

汽車、巴士、輕鐵、地鐵、高鐵、近海客輪等高速移動的交通工具，將來亦需要接收到5G服務。由於先進駕駛輔助系統（ADAS）和無人駕駛系統涉及很多即時數據傳送，以及不同車輛甚至和行人之間精確測距和定位，所以「車聯網」必須使用毫米波頻段的5G服務。因此，他們認為，儘管這種「透明貼紙」5G天線短期內不會帶來很多收入，但中長期十分看好。

[新經濟新天地]