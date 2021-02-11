「GEM板股王」中國有贊提私有化 變相轉主板

私有化成功才分拆SaaS上市

根據公告，中國有贊私有化由持有集團約23.31%股權的首席執行官朱寧提出，每股現金作價為0.1352元，計及每持1股中國有贊將獲實物分派約0.05077265股有贊科技股份（折算市值約2.1736元），分派現金計劃代價的理論總值相等於2.3088元，較中國有贊上周五收市價3.31元折讓約30.2%。

市值573億 佔GEM板36%

由於集團表明，有贊科技只會在私有化成功後才會上市，意味股東如要取得上市後的有贊科技股權，必須支持私有化議案。

有贊科技方面，主要通過其訂閱解決方案及商家解決方案，向商家提供各種雲端商業服務。

而受惠市場瘋狂追捧SaaS業務股份，中國有贊去年股價狂升近3.7倍，年初至今再升逾四成，截至上周五市值約573億元，對比截至今年2月26日的GEM板市值約1584億元，意味一旦中國有贊私有化成功，GEM板將蒸發約36%市值。