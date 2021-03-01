港初創Aladdin 擬日本推電子錢包 可投資加密幣

結合資產管理功能 最快本月底推

吳友平稱，旗下電子錢包對象主打年輕人，除主流的消費場景外，亦會加設自家商務平台的消費場景。他指加密貨幣投資在亞洲市場仍處起步階段，相信未來會步入爆發期，預視亞洲各地區會將加密貨幣納入監管並合法化。吳友平預計，五年後全球加密貨幣用戶可達5億人，是目前的10倍。吳友平指選擇在日本推出電子錢包是基於當地對加密貨幣監管較為寬鬆，未來會於新加坡和韓國推出。他指香港仍未有推出時間表，主要基於市場仍欠缺明確指引，並指內地雖然目前仍禁止投資加密貨幣，但市場仍較香港成熟，對加密貨幣的接受能力較高。

此外，Aladdin於去年10月推出電子商務平台「KOL.SHOP」，主打為KOL（關鍵意見領袖）提供銷售渠道。目前平台與200個KOL合作，合作品牌約50個並有3000個產品類別。Aladdin首席戰略官及內容開發總監陸漢洋表示，目前直播帶貨在香港仍未普遍，因此希望盡早進場。他指KOL的追蹤人數及讚好人數有助不同產品的市場定位，目前平台與KOL以三成及七成分成。他預計，平台合作KOL數今年可達2000個，交易額目標為1億元。