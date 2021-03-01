《你好，李煥英》新年票房奪冠 騰訊成贏家

暫為歷來內地票房排名第四

今年內地賀歲片當中，《李煥英》只屬黑馬，卻爆冷成票房冠軍，暫為中國電影票房歷史排名第四，如最終票房如同市場預測的52.79億元，則僅次《戰狼2》成中國電影票房次高。《李煥英》票房超預期，亦令多間發行商「豬籠入水」，其中又以恒騰去年10月斥72億元收購的儒意影業，作為最大保底發行商而收穫最豐。

所謂保底發行，簡單而言是發行商與製片商作出票房保底的承諾，發行商再向製片商先行支付一筆保底費用。如票房超標，多出的票房在扣除院線及其他參與方的分成後，餘下票房收入由發行商與製片商按一定比例分帳，票房愈高，發行商分紅則愈多。

票房愈高 發行商分紅愈多

據貓眼數據提供的分紅比例，《李煥英》可分帳票房為41.91億元，當中40%、約16.43億元由發行商與製片商瓜分，雖然目前不清楚發行商與製片商的分帳比例，但以過去一些賀歲大片發行商有七成分帳計，在扣除先行支付的3.75億元保底費用後，餘下約12.68億元收入的七成，即8.9億元將由儒意影業收入囊中。

除了恒騰，騰訊旗下的閱文也可望藉《李煥英》洗走頹氣。閱文旗下的新麗傳媒是《李煥英》聯合發行商之一，閱文2018年斥155億元高價收購新麗傳媒，但後者表現欠佳，令閱文去年上半年要為此商譽及商標減值共逾44億元，導致中期轉蝕32.96億元，為閱文上市以來首次錄得虧損。因此今次《李煥英》的脫穎而出，至少可望為新麗傳媒帶來正面影響。以此計，兩間關連傳媒公司都受惠於《李煥英》高票房，令騰訊成大贏家。