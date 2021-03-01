經濟
封面故事

安聯陳致強：中線仍看好中資股 美匯美債息反彈後料再跌

【明報專訊】安聯投資亞太區股票首席投資總監陳致強表示，港股上周加劇波動，原因是市場對美國總統拜登推出的1.9萬億美元刺激方案有憧憬，看好當地經濟復蘇前景，因此美國10年期國債孳息率回升，支持美元匯價反彈。惟他認為，聯儲局須進一步擴大資產負債表以支持白宮繼續印鈔救市，當局在可見將來料仍維持低息，故美元匯價中期料會再轉弱；他相信，中資股有盈利增長支持，即使股價短期波動，後市仍有上升空間。

美國10年期國債孳息率上周延續升勢，周四最高報1.6085厘，與去年底收報0.9132厘比較，短短1個多月已經回升近0.7厘，帶動美匯指數靠穩，意味美國向新興市場「收水」，恒指、MSCI新興市場指數及MSCI中國指數上周分別大跌5.43%、6.35%及9.60%。

陳致強上周初在安聯投資研討會上表示，其實今年以來美國國債不止10年期孳息率回升，不同年期的孳息率同樣向上，因此整條孳息率曲線亦往上移（見圖1），令美國國債對海外投資者吸引力增加，吸引環球資金流入美國，支持美元匯價近月低位喘定（見圖2），扭轉去年下跌一成的弱勢。

中美央行短期不收水 利全球風險資產

根據陳致強的分析，若美債息率及美元匯價回升，屬市場憧憬美國經濟復蘇，是健康現象，除非此舉是當地通脹失控的先兆，才是壞事。他續說，聯儲局最新預測美國今年至後年的個人消費（Personal Consumption Expenditures、PCE）通脹率中位數分別是1.8%、1.9%及2%，均不高於當局2%的長期通脹目標；聯儲局預測美國今年至後年失業率中位數分別是5%、4.2%及3.7%，則後年失業率才會略低於長期目標4.1%，令聯儲局有收水壓力。

綜合而言，他相信聯儲局在未來6至9個月也不會急於收緊銀根，此政策取向有利全球風險資產。

對於有分析指隨着內地通脹下半年升溫，人行將大幅收緊銀根，陳致強認為此屬過慮。他解釋，內地今年經濟增長按年加快，即使人行料不會再像去年般向市場提供大量流動性，但經濟增長可以支持企業盈利增長，為股票投資者帶來回報。他續說，即使去年內地經濟增長因應疫情放緩，中資股營業額增長亦有限，但相信個別優質股可以藉着壓縮成本支持盈利增長，業績有機會勝市場預期，帶來投資機會。

醫療護理股選擇增 需優中選優

安聯現時看好中資股五大投資主題，包括本土旅遊、工程機械、醫療護理、太陽能及自主創新（見表），當中，陳致強早於《Money Monday》第178期（2018年12月10日出版）已看好醫療護理的細分板塊醫療器械，至今不少相關股份升幅數以倍計；安聯鍾秀霞在第279期（去年12月14日出版）封面故事進一步解釋何以看好該板塊，當時《Money Monday》點評的微創醫療（0853）股價在跟着的逾1個月曾勁升近八成，惟近日卻急回，去年12月中以來的升幅已收窄至不足25%。

記者請教陳致強對醫療器械股的最新看法，他回應說，內地居民收入上升及人口老化，不論醫療器械以至整個醫療護理行業需求均與日俱增，前景看俏，這中長期的大趨勢屬不變；但他亦指出，該板塊去年表現已非常好，並且亦有多家新公司上市，他很自然會留心（mindful）市場上相關「股票」（paper）供應已增加不少，因此進入此階段後，一定要嚴選優質股：「市場是存在的，需求也是存在的，只要醫療護理股具備優秀管理層，能夠提供好的產品及服務，肯定是值得投資的，而且它們除了滿足內地需求外，將來亦可望進軍海外市場」。

[封面故事]

上 / 下一篇新聞

港交所令嚴打重複認購 中資行「各有各做」 個別改申報方式 仍有券商推銷多戶認購
港交所令嚴打重複認購 中資行「各有各做」 個別改申報方式 仍有券商推銷多戶認購
業內人士：FINI不可能杜絕重複認購
業內人士：FINI不可能杜絕重複認購
港股3日瀉千點 陳茂波：科技股調整
港股3日瀉千點 陳茂波：科技股調整
渣打冀今年收入回復正增長
渣打冀今年收入回復正增長
深圳國際伙鯤鵬資本 共購23％蘇寧易購股權
深圳國際伙鯤鵬資本 共購23％蘇寧易購股權
董建華弟「組團」斥28億買倫敦樓
董建華弟「組團」斥28億買倫敦樓
WeChat Pay港用戶逾380萬 盡力配合政府消費券
WeChat Pay港用戶逾380萬 盡力配合政府消費券
景順阮偉國：加印花稅影響料短暫 港股仍有上升空間
景順阮偉國：加印花稅影響料短暫 港股仍有上升空間
新舊經濟股頻換馬 像扯大纜兩邊角力
新舊經濟股頻換馬 像扯大纜兩邊角力
北水佔港股成交逾一成 熱捧中資科網醫療
北水佔港股成交逾一成 熱捧中資科網醫療
基金公會冀放寬強積金另類投資 已具備穩健基礎 可尋求更高回報
基金公會冀放寬強積金另類投資 已具備穩健基礎 可尋求更高回報
《你好，李煥英》新年票房奪冠 騰訊成贏家
《你好，李煥英》新年票房奪冠 騰訊成贏家
大行紛唱好 影視股升幅曇花一現
大行紛唱好 影視股升幅曇花一現
港初創Aladdin 擬日本推電子錢包 可投資加密幣
港初創Aladdin 擬日本推電子錢包 可投資加密幣
「GEM板股王」中國有贊提私有化 變相轉主板
「GEM板股王」中國有贊提私有化 變相轉主板
「透明貼紙」成5G天線 增強室內接收信號
「透明貼紙」成5G天線 增強室內接收信號
透明天線技術曾獲發明展金獎
透明天線技術曾獲發明展金獎
張兆聰：股市走勢未明 暫宜觀望
張兆聰：股市走勢未明 暫宜觀望
鄺翠玲：投資組合勿側重房地產
鄺翠玲：投資組合勿側重房地產
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠賣地新策 融創購12821
金子：受惠賣地新策 融創購12821
張兆聰：內房真起動 中駿置業可吼
張兆聰：內房真起動 中駿置業可吼
蔡金強：股債雙殺 仍穩坐釣魚台
蔡金強：股債雙殺 仍穩坐釣魚台
艾雲豪：經理人的短視行為
艾雲豪：經理人的短視行為
謝偉銓：優化稅制 檢討差餉
謝偉銓：優化稅制 檢討差餉
購寵物保險 可終身續保最抵
購寵物保險 可終身續保最抵
沈永年：從如一粒芝麻的開州看中國
沈永年：從如一粒芝麻的開州看中國
趙海珠：美債息向上 帶動美元走高
趙海珠：美債息向上 帶動美元走高
謝紹榮：股巿危機已在前面？
謝紹榮：股巿危機已在前面？
伍禮賢：恒指短線向下 港交所長線看好
伍禮賢：恒指短線向下 港交所長線看好
陸振球：資金未避險 股巿調整或短暫
陸振球：資金未避險 股巿調整或短暫
陸振球：特朗普連任失敗或因太早「打補針」
陸振球：特朗普連任失敗或因太早「打補針」
林少陽：商品展新周期 留意航運股
林少陽：商品展新周期 留意航運股
技術取勝：煤氣升穿下降軌
技術取勝：煤氣升穿下降軌
李聲揚：跌巿難免 宜控心態注碼
李聲揚：跌巿難免 宜控心態注碼
潘迪藍：美經濟改善 押注價值股
潘迪藍：美經濟改善 押注價值股
張玉峰：如何選擇SPAC股票
張玉峰：如何選擇SPAC股票
蘇沛豐：碧桂園服務受惠新收購
蘇沛豐：碧桂園服務受惠新收購
李順威：債息雖升 未見流動性緊張
李順威：債息雖升 未見流動性緊張
劉思明：新經濟概念大跌後 現炒波幅機會
劉思明：新經濟概念大跌後 現炒波幅機會
何啟聰：快手博反彈 留意購證12973
何啟聰：快手博反彈 留意購證12973
瑞銀亞洲：資金趁跌市撈貨 騰訊購11239
瑞銀亞洲：資金趁跌市撈貨 騰訊購11239
摩根大通亞洲：W股或升權重 阿里購23693
摩根大通亞洲：W股或升權重 阿里購23693
周顯：龐氏被騙者 同時在騙人
周顯：龐氏被騙者 同時在騙人
張佩儀：各年齡層的牛年強積金策略
張佩儀：各年齡層的牛年強積金策略
何濼生：避免滯脹 美應改善與華關係重建供應鏈
何濼生：避免滯脹 美應改善與華關係重建供應鏈
王弼：聯儲局難加息 資源股調整後再上
王弼：聯儲局難加息 資源股調整後再上
曾淵滄：大跌市最值得買兩類股
曾淵滄：大跌市最值得買兩類股
湯文亮：加股票印花稅是蠢蛋條款
湯文亮：加股票印花稅是蠢蛋條款
陳永傑：美經濟轉強 惟加息渺茫
陳永傑：美經濟轉強 惟加息渺茫
廖偉強：豪宅市場再次起動
廖偉強：豪宅市場再次起動
布少明：全年樓價升幅預測升至10%
布少明：全年樓價升幅預測升至10%
馬泰陽：預算案出爐 樓市成贏家？
馬泰陽：預算案出爐 樓市成贏家？
柏傲灣1房1201萬續冠新界 預算案後首周末一手沽約160伙
柏傲灣1房1201萬續冠新界 預算案後首周末一手沽約160伙
十大屋苑周末21宗 按周跌四成
十大屋苑周末21宗 按周跌四成
浪澄灣2房額印鬆綁 3年連約蝕25萬
浪澄灣2房額印鬆綁 3年連約蝕25萬
2月買賣登記料7500宗 按月升兩成
2月買賣登記料7500宗 按月升兩成
采葉庭2年最旺 呎價升至1.3萬
采葉庭2年最旺 呎價升至1.3萬
匯控復派息 未必合收息
匯控復派息 未必合收息