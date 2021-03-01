安聯陳致強：中線仍看好中資股 美匯美債息反彈後料再跌

美國10年期國債孳息率上周延續升勢，周四最高報1.6085厘，與去年底收報0.9132厘比較，短短1個多月已經回升近0.7厘，帶動美匯指數靠穩，意味美國向新興市場「收水」，恒指、MSCI新興市場指數及MSCI中國指數上周分別大跌5.43%、6.35%及9.60%。

陳致強上周初在安聯投資研討會上表示，其實今年以來美國國債不止10年期孳息率回升，不同年期的孳息率同樣向上，因此整條孳息率曲線亦往上移（見圖1），令美國國債對海外投資者吸引力增加，吸引環球資金流入美國，支持美元匯價近月低位喘定（見圖2），扭轉去年下跌一成的弱勢。

中美央行短期不收水 利全球風險資產

根據陳致強的分析，若美債息率及美元匯價回升，屬市場憧憬美國經濟復蘇，是健康現象，除非此舉是當地通脹失控的先兆，才是壞事。他續說，聯儲局最新預測美國今年至後年的個人消費（Personal Consumption Expenditures、PCE）通脹率中位數分別是1.8%、1.9%及2%，均不高於當局2%的長期通脹目標；聯儲局預測美國今年至後年失業率中位數分別是5%、4.2%及3.7%，則後年失業率才會略低於長期目標4.1%，令聯儲局有收水壓力。

綜合而言，他相信聯儲局在未來6至9個月也不會急於收緊銀根，此政策取向有利全球風險資產。

對於有分析指隨着內地通脹下半年升溫，人行將大幅收緊銀根，陳致強認為此屬過慮。他解釋，內地今年經濟增長按年加快，即使人行料不會再像去年般向市場提供大量流動性，但經濟增長可以支持企業盈利增長，為股票投資者帶來回報。他續說，即使去年內地經濟增長因應疫情放緩，中資股營業額增長亦有限，但相信個別優質股可以藉着壓縮成本支持盈利增長，業績有機會勝市場預期，帶來投資機會。

醫療護理股選擇增 需優中選優

安聯現時看好中資股五大投資主題，包括本土旅遊、工程機械、醫療護理、太陽能及自主創新（見表），當中，陳致強早於《Money Monday》第178期（2018年12月10日出版）已看好醫療護理的細分板塊醫療器械，至今不少相關股份升幅數以倍計；安聯鍾秀霞在第279期（去年12月14日出版）封面故事進一步解釋何以看好該板塊，當時《Money Monday》點評的微創醫療（0853）股價在跟着的逾1個月曾勁升近八成，惟近日卻急回，去年12月中以來的升幅已收窄至不足25%。

記者請教陳致強對醫療器械股的最新看法，他回應說，內地居民收入上升及人口老化，不論醫療器械以至整個醫療護理行業需求均與日俱增，前景看俏，這中長期的大趨勢屬不變；但他亦指出，該板塊去年表現已非常好，並且亦有多家新公司上市，他很自然會留心（mindful）市場上相關「股票」（paper）供應已增加不少，因此進入此階段後，一定要嚴選優質股：「市場是存在的，需求也是存在的，只要醫療護理股具備優秀管理層，能夠提供好的產品及服務，肯定是值得投資的，而且它們除了滿足內地需求外，將來亦可望進軍海外市場」。

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