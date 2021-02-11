WeChat Pay港用戶逾380萬 盡力配合政府消費券

指受惠「宅經濟」推動電子貨幣交易

黎國樑表示，去年全年的人均交易次數按年升46％，主要受惠於疫情下的「宅經濟」推動電子貨幣交易，當中社交媒體支付（B2B）和零售支付（B2C）的收入佔比各佔一半，而繳交費用用戶達明顯增長，惟未透露具體數字。黎國樑提及，去年疫情爆發初期的第二季交易量按季增長達雙位數。黎國樑提及，政府大力推廣的街市支付亦是今年主打場景之一，去年底新增馬鞍山和鴨脷洲街市等13個較偏遠地區的街市，惟未透露整體在港街市的覆蓋率。黎國樑更表示，對今年用戶和商戶的增長表示有信心。

收發電子利市逾百萬次 增兩倍

黎國樑稱，WeChat Pay HK以創新路向，主打的社交及零售的場景支付，對象主要為較年長的人士。黎國樑提到，由年三十晚至大年初四，用戶收發電子利市次數超過百萬次，利市用戶數量及收發次數按年達兩倍增長。黎國樑表示，今年次與13間企業合作推出企業利事封，近一半的用戶派發選擇企業利事封，當中包括大家樂和音樂平台JOOX。黎國樑指，農曆新年間推出圖畫利市，當中以牛的圖案最為受歡迎。