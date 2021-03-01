董建華弟「組團」斥28億買倫敦樓

伙永泰呂耀東冠君設合資公司

根據公告，合資公司分別由董建成持有31％、冠君持有27％、永泰及呂耀東各持有21％，各方將按合資公司比例出資，永泰應佔金額為5420萬英鎊（約5.94億港元），永泰將以內部資源及或借款撥付。按所持股權計算，佔財團最大比例的董建成將出資約8.67億元，冠君則出資約7.55億元，至於呂耀東則與永泰同樣出資約5.94億元。

資料顯示，Athene Place目前主要由德勤租用，因此名為德勤大樓，項目位於金融城靠近西區的位置，大樓總面積為15.7萬平方英尺（約1.41萬平方米），按照收購價推算，該大樓每平方米的價格高達19.8萬元。

永泰稱，透過成立合營公司以收購該物業為集團提供拓展及多元化發展旗下物業投資組合的機會，為其帶來穩定的租金收入。

翻查資料，董建成在2017年將父親董浩雲創立的東方海外以高價售予央企中遠海控（1919）及上港集團，董氏家族從中套現約338億元。今次是董氏家族退出東方海外後，少有被公開的大手買賣交易。