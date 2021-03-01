深圳國際伙鯤鵬資本 共購23％蘇寧易購股權

上周傳出張近東出讓蘇寧易購股權，當時曾傳出由南京國資委接手，但最終花落深圳國資。根據公告，今次收購價較蘇寧易購停牌前收市價7元折讓1.14％。交易完成後，張近東於蘇寧易購的持股比例下降至16.38％，仍為公司單一大股東，蘇寧電器集團持股比例為5.45％，鯤鵬資本持股比例為15％，深圳國際持股比例為8％。

同屬深圳國資委旗下 涉資約178億

深圳國際指，集團與蘇寧易購在物流主業，包括綜合物流港和物流服務業務、項目拓展、資本運營等方面均可能形成較強的協同效應：強化蘇寧易購與集團開發的物流基礎設施之間既有的合作關係；集團可適時承接蘇寧易購優質的物流資源，加速實現綜合物流港項目的全國布局，進一步增強市場份額與競爭力。

另外，蘇寧易購線上線下相融合的零售業務，將有效推動深圳國際的物流服務業務規模的擴張以及增值收益的實現；雙方的合作可助力集團進一步獲取稀缺的物流土地資源等。