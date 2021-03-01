渣打冀今年收入回復正增長

【明報專訊】去年環球央行因應疫情大幅量寬，削弱銀行淨息差，加上經濟轉弱影響貸款需求，打擊銀行收入，渣打（2888）香港區收入去年下跌7％。渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，去年本港GDP跌幅與該行收入接近，若今年疫苗順利接種，經濟復蘇下半年更勝上半年，該行預期全年將反彈3％至4％。即使今年淨息差繼續受壓，但受惠經濟恢復，投資意欲利好，帶動貸款需求增長，期望今年收入回復正增長，維持與GDP接近的走勢。
美國聯儲局多次重申維持寬鬆，禤惠儀表示低利息將會持續，香港是大灣區和亞洲區內的資本中心，吸引資金能力高，若資金短期內流入本港，利率將保持在現時的低水平。她指出，低息環境下，客戶投資需求增加以加強回報，帶動來自富裕客戶的投資收入增加，加上企業開始出現收購合併、業務轉型等需求，該行今年首兩個月表現良好。
禤惠儀表示，零售業務今年會進行「報復式轉型」。該行去年起加強客戶分層，例如在私人銀行和優先理財中間增加「優先私人理財」客層，加強投資在客戶經理和數碼渠道，月初該行在尖沙咀開設客戶中心改善客戶體驗，今年將再增一個。
去年客戶投資需要增加，帶動優先私人理財的客戶和管理資產總值均有雙位數增長，投資收入增長30％，來自數渠道的收入增長1倍。
Mox半年內推信用卡
未擬攻中小企
至於渣打主導的虛擬銀行Mox去年正式推出，禤惠儀表示目前有8萬名客戶，存款增至約60億元，計劃在未來兩季將推出信用卡，不過暫時未會推出中小企業務。Mox活期利率在兩個月內再降息，今日起50萬元以下存款由1厘降至0.65厘，禤惠儀表示不時檢視市場，確保利率有足夠競爭力，又指虛擬銀行是新業務模式，定價只是其中一環。