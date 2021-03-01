渣打冀今年收入回復正增長

美國聯儲局多次重申維持寬鬆，禤惠儀表示低利息將會持續，香港是大灣區和亞洲區內的資本中心，吸引資金能力高，若資金短期內流入本港，利率將保持在現時的低水平。她指出，低息環境下，客戶投資需求增加以加強回報，帶動來自富裕客戶的投資收入增加，加上企業開始出現收購合併、業務轉型等需求，該行今年首兩個月表現良好。

禤惠儀表示，零售業務今年會進行「報復式轉型」。該行去年起加強客戶分層，例如在私人銀行和優先理財中間增加「優先私人理財」客層，加強投資在客戶經理和數碼渠道，月初該行在尖沙咀開設客戶中心改善客戶體驗，今年將再增一個。

去年客戶投資需要增加，帶動優先私人理財的客戶和管理資產總值均有雙位數增長，投資收入增長30％，來自數渠道的收入增長1倍。

Mox半年內推信用卡

未擬攻中小企

至於渣打主導的虛擬銀行Mox去年正式推出，禤惠儀表示目前有8萬名客戶，存款增至約60億元，計劃在未來兩季將推出信用卡，不過暫時未會推出中小企業務。Mox活期利率在兩個月內再降息，今日起50萬元以下存款由1厘降至0.65厘，禤惠儀表示不時檢視市場，確保利率有足夠競爭力，又指虛擬銀行是新業務模式，定價只是其中一環。