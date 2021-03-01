港股3日瀉千點 陳茂波：科技股調整

稱股票印花稅加幅可負擔

陳茂波又表示，這幾天區內多個市場例如東京、首爾和上海等，亦同樣出現不同程度的跌幅。陳茂波表示，根據建議，每10萬元交易也不過只需多付30元印花稅，對一般的交易參與者應屬可負擔水平。

陳茂波稱，在國家支持及特區政府積極推動下，隨着新經濟及科技革新，在2018年因時制宜修訂本港的上市制度，包括容許同股不同權的創新科技公司或未有盈利的生物科技公司在港掛牌，以及容許境外上市的中概股在港作第二上市，逐步讓本港股市的組成更反映世界科技經濟的發展大潮，因而令本港股市的市值增加了約四分之一，並刺激交投量從2017年底平均每日880億元大增至去年平均每日接近1300億元，單計今年一月份平均每日成交更達到2400億元的新紀錄。

中港股緊密 被指似「獨市生意」

他指，由於港股提供大量以內地業務或內地科技為主的企業股票選擇，加上本港保障資金自由進出和實行普通法司法制度，以及在互聯互通制度下本港和內地股市的緊密聯繫，構成本港證券市場的獨特、核心優勢，甚至坊間有人笑言這近乎是某種形式的「獨市生意」。正是這種難以複製的優勢，帶動了港股的市場持續發展，交投大幅上升，同時為政府提供了略為上調印花稅率的空間。