業內人士：FINI不可能杜絕重複認購

最快2022年第二季推出

根據港交所的諮詢文件，FINI是一個簡易單一平台，可供涉及新股上市的不同參與者如經紀、股份過戶登記處、保薦人、律師、包銷商及分銷商，在新上市公司「敲鑼」上市交易前，處理啟動招股、認購、定價、配發、付款、監管機構批准及納入股份等所有必要步驟，同時共享資訊、協調相關工作流程。根據文件指出，FINI推出日期要視乎市場支持和準備情况而定，但最早亦要到2022年第二季才可推出。

由於諮詢文件提出會統一券商申報格式，並交由FINI作系統化比對，抽出當中涉及重複認購的申請，近期市場有聲音認為，FINI推出可杜絕重複認購。但據消息指，港交所目前仍在研究相關問題。

仍可用不同身分證明文件開戶

有業內人士就指出，統一格式的確可減少目前因申報數字僅9位、而內地身分證號碼則多達18位，以及券商申報客戶編號造成難以比對的問題，目前「一人40帳戶」的問題的確可能因此減少；但投資者申請認購仍可使用不同的身分證明文件，如香港身分證、內地身分證及護照，已起碼可開立3個帳戶，這種模式FINI恐怕亦無法查出，加上上市流程由「T+5」減至「T+1」，時間大減下甚至可能出現「殺錯良民」亦無法調查的情况。