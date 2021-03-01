港交所令嚴打重複認購 中資行「各有各做」 個別改申報方式 仍有券商推銷多戶認購

明報記者

於13家券商中，不少內地客愛用的券商如新浪旗下華盛通、利弗莫爾、盈立（前稱友信智投）及富元（前稱玖富）接線員均表示，若客戶進行現金認購，該行僅會上報「證券客戶號」，而非身分證信息（見表），意味同一散戶仍有可能靠不同客戶號「過關」。即使有其他券商採用申報客戶身分證件資料，各券商截取位數亦不相同。舉例而言，根據券商員工回應，尊嘉提交個人證件最後8位數字，富途、易昇則提交個人證件後9位數字，理論上兩者已難作有效比對。

提交資料不統一 難作比對

有個別券商工作人員則繼續向記者推銷重複認購。尊嘉人員回覆表示，雖然現時要申報身分證，但「現金還是可以重複打新（認購新股）」。而獲網易（9999）投資的青石證券，其工作人員則表示，不能透露申報方式，但相信方式「和其他券商不衝突」。

本報記者周日（28日）以電郵向上述券商作正式電郵查詢，分別詢問公司是否知悉申報「客戶號」情况，以及是否向客戶提供重複認購服務，至截稿前未獲回覆。其中，富元證券無法透過電郵聯絡。翻查資料，該券商母公司為玖富集團，前年起於納斯達克掛牌。

佳兆業金融「溫馨提示」客戶守規

有不願具名的大型券商董事指出，若港交所繼續允許券商使用自家「冧巴」，查證時「對唔到」，短期內是無法解決重複認購問題。他又表示，雖然強制要求全體券商申報客戶證件或涉及私隱爭議，但相信若在服務協議中清晰寫明要求便無問題。他透露，自提交諾輝（6606）中籤名單後，港交所暫未再發任何後續通知，估計現階段僅檢視情况，未必有新規出台。

有中資券商則急採取措施回應港交所要求。艾德證券員工回覆查詢時表示，此前新股現金認購，公司均是以「客戶號」作申報，但近期已改為申報身分證資料。而近期網傳一份電郵，顯示佳兆業集團旗下券商佳兆業金融向客戶發信，指「請客戶遵守《上市規則》，如有違反相關規定，將取消其帳戶」（見圖）。佳兆業金融員工於通話中確認，公司曾向全體客戶發出電郵，但指現階段僅是「溫馨提示」，並非針對個別客戶。該名員工強調，公司「保留追究責任」，暫不清楚是否會對犯規者罰款。